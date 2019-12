Připravila občerstvení, napekla perník, vánočku, uvařila čaj a připravila tak skvělou předvánoční atmosféru.

Díky paní Haně jsme se sešli a v předvánočním shonu si užili společné zpívaní i pohodovou atmosféru večera. A věříme, že příští rok budeme moci opět poděkovat.

Paní Hana je členkou sboru dobrovolných hasičů Koburk a to už 35 let. Za ta léta zorganizovala několik vyhlášených akcí pro děti i dospělé. Všichni také vědí, co je perník „Tety Heny“. Prostě vyhlášená dobrota.

Tato 65-letá dáma - maminka 4 dětí a a babička 4 vnoučat - pamatuje data narození všech obyvatel Koburku a celého příbuzenstva. Rozhodně si zaslouží velké díky a respekt za vše, co pro hasiče i obec za ta léta udělala.

Za děkující spoluobčany Kateřina Medková