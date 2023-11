Město Česká Třebová a samotný oddíl Judo Česká Třebová získal po čtyřech letech opět titul na republikovém šampionátu. Na výkon Vítka Škrkoně z roku 2019 navázala Nela Šustková v kategorii do 44 kilogramů mladších dorostenek.

Českotřebovská judistka se stala mistryní České republiky | Foto: Karel Gregar

Naše závodnice jela na Mistrovství ČR spíše překvapit soupeřky, jelikož judu se naplno věnuje teprve 2 roky. Nicméně po rozlosování jsme doufali v medaili. Nele los přihrál do prvního kola soupeřku Horáčkovou z Jičína, kterou letos zvládla již dvakrát porazit. A povedlo se to i napotřetí, kdy se jí v druhé minutě zápasu podařilo chytit soupeřku do držení na zemi a udržet ji po dobu 20 vteřin, což znamenalo postup do semifinále.

V něm Nela narazila na další judistku z Jičína, českou jedničku této kategorie, Rejmanovou. K velkému překvapení všech v hale se naší závodnici podařilo kontrovat hned první nástup soupeřky a hodit ji na čistá záda. Po 20 sekundách semifinálového zápasu bylo tedy jisté, že si odveze domů medaili.

Ve finále Nela potkala soupeřku Městkovou z Týna nad Vltavou, která ten den zvládla vyřadit českou trojku, a posléze i dvojku. Naše judistka s ní do té chvíle měla bilanci 1:2, tudíž se dal čekat vyrovnaný zápas. Opak byl však pravdou. Na konci první minuty se obě dívky dostaly do boje na zemi, kde se Nele povedlo nasadit škrcení, které byla soupeřka po několika sekundách nucena odplácat a vzdát se tak naděje na výhru. V tu chvíli propukla obrovská radost jak u trenérů, rodičů, tak i týmových kolegů.

Nela se stala jedním z největších překvapení turnaje a zaslouženě si odváží nejcennější medaili v její kariéře a titul Mistryně České republiky pro rok 2023. Trenér Karel Gregar mladší ohodnotil její výkon takto: „Doufal jsem, že si Nela odveze domů medaili. Je u ní vidět velký talent, kterého si všímají i trenéři z ostatních oddílů. To, že zvládla všechny 3 zápasy vyhrát naprosto dominantním způsobem ukazuje, jak velký talent opravdu je, a já doufám, že se bude podobně prezentovat i v dalších letech.“

