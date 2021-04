Celostátní soutěž Komenský a my se koná i v koronavirové době

Čtenář reportér





Již druhým rokem se potýkáme s koronavirem. Dotýká se nás to v každodenním životě. I celostátní soutěž Komenský a my se nekoná tak, jak bychom chtěli. Nicméně v loňském roce se uskutečnil 18. ročník s veškerým vyhodnocením a zasláním cen a diplomů. I v letošním školním roce byla naše soutěž zařazena do soutěží MŠMT.

Soutěž Komenský a my. | Foto: Miloslav Dušek