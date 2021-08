Podobně je tomu i letos v roce 2021, kdy se opět řada různých festivalů neuskutečnila či neuskuteční. V České republice už není mnoho tak dlouho trvajících festivalů jako je ten náš. Za tu dobu na něm zahrála dlouhá řada kapel a písničkářů z Čech i ze světa. Ohlasy od diváků i muzikantů a nezapomenutelné zážitky nám i přes všechny těžkosti a problémy dávají chuť nepolevit v této tradici. Jsem potěšen, že to v roce 2017 ocenilo i vedení města. K pokračování mě osobně zavázala i Cena starosty města Ústí nad Orlicí, udělená panem starostou Petrem Hájkem „za obětavou a neutuchající výdrž spojenou s přípravou a realizací více jak třiceti ročníků festivalu a za píseň Imaginární hospoda, která neodmyslitelně patří k městu Ústí nad Orlicí.“ Tato moje píseň z roku 1985, kdy se konal 1. ročník, se stala jakousi hymnou festivalu, kterou vždycky program otvíráme.

Na jaře to opět vypadalo, že festival nebude, ale nakonec vše dobře dopadlo. Dramaturgie i letošního ročníku vznikala se zpožděním. Jako vždy se odvíjela od toho, koho jsem při různé spolupráci během roku potkal, kdo se mi líbil či líbí a už tu dlouho nebo ještě nikdy nebyl. Letos je opět kladen důraz na písničkáře, jak ty dávné bardy, tak ty mladší, kteří se pohybují v okruhu Textové dílny (TD).

PÁTEK 13. SRPNA 2021 v 19.00 hodin

Páteční večer v Cakli odstartuje naše moderátorská souzrozenecká dvojice Slávek Janoušek a Franta Urbanec jako každoročně písní Imaginární hospoda. První kapela má úkol píseň nastudovat, pokud ji nezná, a rovnou se hraje bez zkoušení. Ani s prvními letošními účinkujícími to nebude žádný problém.

NEVERMORE & KOSMONAUT – Michal Šimíček, zvaný Kosmonaut, žijící v Brně, je členem Textové dílny od samotných počátků v roce 2004, píše reflexivní texty, které si sám zhudebňuje a zpívá. Obklopil se skvělými muzikanty, kteří jeho písně svými aranžemi a hudebními nápady výrazně doplňují a povyšují. Kapela Nevermore se nebojí ani prokomponovaných hudebních ploch. Spolupracují na pořadech i s brněnskou hvězdárnou, kde v červnu 2021 pokřtili své poslední CD Písně do rakety, ze kterého určitě uslyšíme některé písně. (www.nevermore.cz)

MILAN ŠŤASTNÝ a ROSŤA HONUS – divadelník a folkař z Ostravska, člen Textové dílny, autor divadelních her a básnických sbírek Milan Šťastný vydal na jaře své debutové CD s názvem Za městem. Hudební duo vzniklo v průběhu nahrávání alba. Rostislav Honus nebyl jen majitel nahrávacího studia a mistrem zvuku, ale také aranžérem skladeb a hudebníkem.

MARTINA TRCHOVÁ (www.trchova.cz)

KUBA HORÁK: KLUK Z HUSOVKY – zakládající člen Textové dílny z roku 2004. Posílal mi tenkrát texty k hodnocení a napadlo ho založit na webu dílnu, která by mohla zajímat i další autory. Od té doby se tam přihlásilo na 600 autorů, z nichž mnozí udržují kontakty dodnes. Kuba Horák působil léta ve skupině Zhasni, ale nyní vydal první sólové CD Kluk z Husovky. Subtilní autorské písně nahrál s Petrem Zatloukalem a Petrem Kamišem, kteří album zaranžovali a společně nahráli. K nim se připojili Martin Holan na foukací harmoniku a Martin Habr na basu. Ve folkové obci je toto CD hodnoceno jako jedno z nejlepších alb letošního roku. (bandzone.cz/klukzhusovky)

POUTNÍCI – aneb 50 let v country, jak píše skupina kolem původního kontrabasisty Jiřího Karase Poly ve svých materiálech: Poutníci začali letos neuvěřitelnou 51.sezónu. Jen tak na okraj, v roce 2020 zahráli „jen“ 41 koncertů, neboť 89 jich bylo zrušeno nebo přeloženo na tento rok. Soubor vydal za dobu své činnosti 16 CD nebo LP, poslední na jaře 2020 se jmenuje Stíny na střechách. V současné době Karase doplňují Jan Máca na mandolínu, zpěvák a kytarista Jakub Bílý a nejnověji bendžista Petr Vošta. Kromě novinek uslyšíte poutnické hity jako jsou písně Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary. Tak si to užijte! (www.poutnici.cz)

SOBOTA 14. SRPNA 2021 ve 13.00 hodin

ODPOLEDNE PRO DĚTI - DIVADLA, PÍSNĚ, HRY, SOUTĚŽE

DIVADLO HARMONIKA – MAREK VOJTĚCH: KOUZELNÝ HRNEC

Marek Vojtěch patří mezi nejlepší divadelníky pro děti u nás, je to nepřehlédnutelný harmonikář, písničkář mocného hlasu, člen Textové dílny, velmi plodný a rychlý textař. Do Cakle přijíždí opět jako Divadlo Harmonika se svou pohádkou. (www.divadloharmonika.cz)

SLÁVEK JANOUŠEK a LUBOŠ VONDRÁK – písně z CD KOŤATA, DUŠIČKY, TETOVANÁ TETA a NEUKOLÉBAVKY – postupně čtyři dětská CD jsem vydatně obehrál dětem, jen v posledním roce nebylo kde. Tady vybereme zejména písně sborem zpívací.

DIVADLO MILANA ŠŤASTNÉHO: MUDRÁK JOZEFUS – loutková pohádka podle slezské pověsti o vykutáleném Jozefusovi a napálených koňských handlířích. V pořadí pátá pohádka, se kterou od roku 2017 Milan Šťastný objíždí mateřské školky i základní školy, kulturní akce, divadelní přehlídky a festivaly. (stastnymilan2.webnode.cz)

HRY A SOUTĚŽE – potom se bude hrát a soutěžit o drobné ceny a cukrlata, bude spousta her, atrakcí, střelba z luku, poleze se po úchytech na horolezeckou stěnu a tak.

OD 17.00 začíná večerní blok. Zahájí ho:

ŠOUFLŠOU – to je jazz a humor v hlavní roli šestihlavého souboru. Naprosté zjevení v oblasti českého dixielandu. A taky tradičního písničkářství plného slovních hříček. Maně bych si vzpomněl na mladého Ivana Mládka či hradeckou kapelu Nadoraz. Kapela o sobě s humorem ráda říká, že hraje jazz, vznikla v roce 2015, ale utvářela se postupně až do roku 2019, když kytaru, banjo a trumpetu doplnila tuba, valcha a nakonec klarinet. ŠouflŠou letos vydali své debutové album s názvem Nemel a jazz, které nahrávali ve Vesnickém klubu Chotěmice u Václava Koubka. (www.souflsou.cz)

HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ – středočeská skupina, která má nejblíže k folku, odkud si ale zároveň ráda dělá výlety i do jiných žánrů. Vznikla na jamech za branami festivalů a často je tam můžete po skončení koncertu najít i dnes. Zejména dnes určitě. Za dobu své existence stačila vydat dvě CD. To poslední s názvem Namaluj jsem měl tu čest předloni pokřtít v pražském Divadle Na prádle. (www. hlubokenedorozumeni.cz)

LADYBIRDS – možná si ještě vzpomenete na dětskou skupinu Berušky, která kdysi opakovaně vyhrávala Folkový kvítek, celostátní soutěž dětských kapel. Tehdy Alenka a Zuzanka Vítovy (Zuzance s houslemi bylo 8 let, když jsem ji slyšel na jevišti poprvé) s basistkou Aničkou slibovaly, že jestli jim to vydrží, tak až budou velké holky, budou skvělé hudebnice. A je to tady. Dnes už mají i rodiny a děti, ale hraní je stále baví a jsou schopny vedle své vlastní tvorby hrát po svém, originálně i světové hity. Takže dnes už Ladybirds: Alena Schernstein Vítová (kytara, zpěv, kapelnice), Zuzana Šírová (housle, zpěv) a Anička Olejníková (basa, zpěv). (www.berusky.eu)

RADIM ZENKL & ONDŘEJ KOZÁK – Radima jsme už v Cakli viděli před několika lety samotného i s kapelou. Je to virtuózní mandolinista světového významu a věhlasu, který v 80. letech odešel do USA a dodnes hrává po světě. Máte pocit, že na tu mandolínu hrají dva až tři chlapi, protože ani zblízka, když mi to kdysi v šatně ukazoval, jsem nemohl pochopit, jak se dá naráz zahrát tremolové sólo, kráčející bas a doprovod. V průběhu let ovládl další nástroje, hraje na flétny, zvířecí roh či australské didgeridoo. Letos se spojil se skvělým kytaristou Ondřejem Kozákem. K tomu lze říci pouze: ti dva se hledali, až se našli. Je to hudební nářez. (www.zenkl.com)

SLÁVEK JANOUŠEK & KAPELA – kromě našich nejznámějších písní uslyšíte i písně z CD Tohle je vzkaz a pak pár nových z CD Učitel ŽÁČKOVI / ŽÁČEK učiteli, které jako novinku letošního jara pokřtíme. Všechny texty jsou od básníka Jiřího Žáčka a je to celé v duchu: Pocta J.Ž., kterému žádné vyznamenání nikdo neudělil. Tak až teď my. Bude určitě Luboš Vondrák s kytarou, Láďa Zítka s foukací harmonikou i Honza Vondrák s kontrabasem. (www.slavekjanousek.cz)

JAROSLAV SAMSON LENK – písničkář, hudebník, kytarista, textař a melodik, zpěvák, spisovatel, broadcaster a spolumajitel rádia Samson, veselý člověk a kamarád Samson nám dá porci svých písní starých i nových, z nového alba Srdcem. A pak si na pódium pozve Ladybirds alias Berušky, aby dali písně ze společného CD Slunečno, což už se tak často vidět nedá. Ale když už se potkají ve stejný den na stejném jevišti, tak je to nasnadě. Nechte se kolébat. (www.samson.cz)

PAVLÍNA JÍŠOVÁ & BABABAND – ani Pavlínu jako první dámu folk&country music není třeba nijak zvlášť představovat. Dlouhá léta jsme ji mohli sledovat v kapelách jako Sem tam a zejména Nezmaři, ale pak se osamostatnila a šla svou cestou. Dobu hrála i v kapele se svou dcerou, ale když i ta to učinila podobně, že šla za svým, obklopila se Pavlína skvělými hudebnicemi a písničkářkami, které mají za sebou také už své vlastní dráhy: Petra Šany Šanclová kdysi i v kapele Vlasty Redla, ale zejména jako jedna z nejoriginálnějších českých písničkářek s osobitou kytarovou technikou, a kytaristka, zpěvačka a herečka Romana Tomášková, která tu byla loni se skupinou MMS. Uslyšíme je i sólově, ale zejména v babím triu. Užijte si to!. (www.jisova.cz)

Uvádět a glosovat budeme opět s mým souzrozencem, tj. ve stejný den narozeným panem advokátem Frantou Urbancem. Celý festival zvučí pohodový tým Saši Nagye. Zpívací konec obou večerů v hloučku pod jevištěm už bez aparatury bude opět, protože se to v minulých ročnících osvědčilo.

Na všechny návštěvníky, kamarády, známé a na děti se těší Slávek Janoušek a přípravný štáb.

Slávek Janoušek