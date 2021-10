Babí léto láká k procházkám na Andrlův chlum. Nevadí, že je rozhledna zavřená

Čtenář reportér Čtenář





Do 15. října potrvá plánovaná oprava točitého schodiště rozhledny Andrlův chlum, které již bylo ve špatném technickém stavu. Po celou dobu rekonstrukce je tak rozhledna pro veřejnost uzavřena. I přesto se do okolí rozhledny vydávají davy turistů na procházky. Na výlet do zdejší krajiny vyrazilo také Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí a jak vypovídají i fotky, náramně si ho užilo.

Centrum sociální péče na Andrlově chlumu. | Foto: archiv centra