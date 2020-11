Rozhodl se zakoupit nové vybavení, což je super dres, který mu společně se shozením váhy do 83 kg měl pomoci k získání medaile na MS v Plzni. Váhu dostat na potřebnou úroveň se povedlo, výkonnost dle tabulek taky avšak problém s epidemií nakonec MS v ČR zrušil a místo medaile zbylo jen čekání jestli nějaké soutěže bude pořádat Český svaz. Příprava probíhala v posilovně v bytovce ve stísněných podmínkách, přesto pro trénink dostačujících. První závody v březnu byly zrušeny dva dny předem, což reprezentanta rozčílilo, neboť nemohl poměřit síly s ostatními jak na tom fyzicky v nižší hmotnostní kategorii je a kolik má natrénováno. Tři měsíce strávené v domácích podmínkách byly neskutečně dlouhé, kontakt s ostatními závodníky chyběl. Svaz silového trojboje se rozhodl uspořádat 1. 8. první závody v kategorii RAW, tedy bez vybavení. Poprvé v historii byla soutěž konána venku pod stanem a všichni přítomní toto v těžké době uvítali. Vladimír ve své kategorii nenašel přemožitele a výkonem 145 kg získal titul mistra ČR.

Další překvapení vymyslel svaz na konec srpna do Jihlavy. Zde uspořádal dva závody ve dvou dnech, což bylo rovněž poprvé. První den závodila kategorie masters, tedy nad 40 let a druhý klasická open tedy bez rozdílu věku. Nebola patří do kategorie masters 2, protože letos oslavil 50. narozeniny. Svoji kategorii s přehledem vyhrál výkonem 190 kg a jako třešničku si vyzkoušel 208 kg, což byl pokus o český rekord. Nepokořená zátěž těsně odolala, ale beznadějné to rozhodně nebylo. Tento závod byl s vybavením, takže výkony jsou mnohem vyšší než v kategorii RAW. Druhý den po sobě několikanásobný mistr republiky ještě nikdy nezávodil, přesto se rozhodl mezi vlčáky a mnohem mladšími závodníky prosadit. Únava byla velká. Výkon 195 kg a bronzová medaile jsou úspěchem.

Vladimír Nebola by rád poděkoval všem za přízeň a povzbuzování v jeho kariéře, MÚ Letohrad za finanční podporu. Do další sezony jde opět s nadějí, že epidemie ustoupí a že se bude moc plně věnovat tréninku a útoku na medaili z mistrovství Evropy, které v roce 2021 má být v Plzni.

Roman Suchomel