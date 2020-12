Firmy v Pardubickém kraji kvůli koronavirové epidemii prozatím propouštět nemusely. Až na jeden jediný případ. "Firma, která úplně skončila, je JE Kabelové konfekce v Hlinsku, která nemá zakázky z důvodu útlumu automobilního průmyslu," potvrzuje ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Přesto je ale situace na trhu práce v kraji dost nepřehledná. "Řada firem nám říká, že aktuálně dokončují zakázky, které nestihly udělat kvůli omezením v prvním pololetí. Ale jaká bude situace dál, vedení firem neví," vysvětluje Petr Klimpl. Občas se podle něj objeví případ, že firma nahlásí propouštění, což ale ve skutečnosti nemusí být pravda. Jako příklad uvádí ředitel krajského Úřadu práce Lázně Bohdaneč nebo pardubický Foxconn. Řada zaměstnanců navíc přešla z Foxconnu do Panasoniku, aniž by prošla úřadem práce. S covidem nesouvisí ani propouštění v OEZ Králíky. Společnost Siemens přesouvá část výroby do zahraničí a část do vlastních výrobních prostor v Letohradu.