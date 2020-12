Na Veselce v Litomyšli nastaly kvůli covidu neveselé časy. Pěkně rozjetá restaurace, minipivovar a cvičební sál dostaly pod nohy. Majitel Jiří Kohák nevylučuje, že v budoucnosti může přijít situace, kdy je bude živit jen malý pivovar, kde vaří Bedřichovu jedenáctku a na svátky také speciální piva.

„Je to špatné. Sice všude slyšíme, že nám někdo pomůže, ale nám nepomůže nikdo. Ještě na jaře jsem si myslel, že jsme zdravá firma, měli jsme to tady pěkně rozjeté. Ta stopka, která přišla na jaře, nás docela vyčerpala. Dokonce jsme investovali, protože jsme netušili, co se bude dít. Tím pádem jsme neměli ani větší finanční rezervu. Na druhou stranu finanční rezerva se tvoří na období, kdy je hůř, ale rozhodně ne na nulu,“ říká Jiří Kohák. Přiznává, že v současné době melou z posledního a není kde brát. Stávající situaci restaurace dlouho nevydrží. „Potřebujeme peníze na režii, opravy v restauraci i pivovaru. Splácíme půjčku, zadlužili jsme se, když jsme budovali firmu. Kompenzace od státu nejsou prakticky žádné, skoro na nic nedosáhneme,“ vysvětluje Kohák.