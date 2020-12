„Do konce roku u nás nemají klienti koupeno skoro nic. Tedy konkrétně naši klienti nepojedou nikam,“ říká majitelka pardubické cestovní kanceláře VMV tour Michaela Kloučková.

Zájem mezi lidmi není ani o zimní lyžařské destinace nebo first momenty na léto. „Zájezdy na lyže se nekupují skoro vůbec a na léto minimálně. Podle počtu letos prodaných dovolených na příští rok se to nedá zobecnit,“ pokračuje Michaela Kloučková.

Výrazně slabší zájem potvrzuje i moravskotřebovská cestovní kancelář MTM tour. „Je to dáno nejen nejistotou v době pandemie, ale i dlouhou dobou, kdy jsme měli zavřené provozovny,“ vysvětluje Lenka Malurová. Nejoblíbenějšími lyžařskými destinacemi u jejich klientů zůstávají Rakousko a Itálie. „Pokud jde o first minuty, klienti se zatím ptali na Řecko, Slovensko a Českou republiku,“ upřesnila Lenka Malurová.

Zdroj: DeníkPodle Michaely Kloučkové není problém v tom, že by lidé na cestování šetřili. Zájem o cestování je letos ve srovnání s předchozími lety velmi malý. „Aktuální situace není pro cestování obecně příznivá. Do spousty destinací se cestovat ani nedá, omezení jsou i při návratu zpět do České republiky,“ říká majitelka pardubické cestovky VMV tour.

Lenka Malurová očekává, že lidé budou volit podobné blízké a bezpečné země jako vloni. „Zejména Českou republiku, Slovensko, Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, Rakousko,“ vypočítává.

Zájem o podobné turistické cíle zaznamenala i cestovní kancelář Čedok. Klienti upřednostňují pobyty na řeckých ostrovech Kréta a Rhodos, v Turecku na turecké i egejské riviéře nebo ve Španělsku. „Na předních místech je také Bulharsko, které si letos získalo opravdu velké množství příznivců,“ uvádí tisková mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Pobytové i poznávací zájezdy na rok 2021 prodává Čedok už od září. „Pro nákup zájezdů většina klientů využívá poukazy a vouchery, které v letošním roce obdrželi. Z poznávacích zájezdů jsou nejprodávanější evropské země, a to především okruhy a prodloužené víkendy ve Francii a v Itálii. Z leteckých poznávacích zájezdů je stejně jako v minulých letech nejžádanější Egypt, okruhy s plavbami po Nilu a návštěvou káhirských pyramid,“ vyjmenovává mluvčí Čedoku.

V případě lyžování v zahraničí lidé vyhledávají hlavně pobyty v Rakousku a na Slovensku. „Klienti objednávají především termíny v období zimních a jarních prázdnin,“ upřesňuje Eva Němečková.

Výrazný nárůst prodejů eviduje Čedok i u tuzemských pobytů na horách. „Poptávané jsou pobyty nejen ve vyhlášených horských střediscích v Čechách i na Moravě, ale i oblasti vhodné pro vyznavače dalších zimních radovánek. Žádané termíny dovolených v tuzemsku jsou od předvánočních víkendů až po jarní prázdniny, vánoční a silvestrovské pobyty nevyjímaje,“ uzavírá mluvčí Čedoku.