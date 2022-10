Chorvatsko na podzim: Plitvická jezera svou krásou ohromují davy

Oblast s názvem Plitvická jezer je největší chorvatský národní park o rozloze téměř tří set kilometrů čtverečních. Ze Záhřebu do Plitvických jezer činí vzdálenost 140 kilometrů, ze Splitu 220 kilometrů a z Rijeky 170 kilometrů. Kolik stojí vstupné? Na jeden den pro dospělého činí nyní v přepočtu skoro 25 eur, děti a mládež od 7 do 18 let zaplatí 8 eur, studenti 15 eur. V hlavní sezoně je vstup o něco dražší. Prohlídka trvá několik hodin. Kvůli aktuální nižší návštěvnosti jde o skvělý tip na velký podzimní výlet.

Nejstarším, největším a také nejnavštěvovanějším národním parkem v Chorvatské republice jsou Plitvická jezera | Foto: se svolením Nacionalni Park Plitvička Jezera