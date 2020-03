Populární písnička oslavuje tyrolskou vesnici Ischgl jako zimní sen v podobě zasněžených Alp a zářícího slunce, letos se ale Ischgl pro návštěvníky tohoto rakouského lyžařského střediska stal spíše vleklou noční můrou. Místo známé jako alpská Ibiza, které každoročně přiláká miliony návštěvníků, se totiž na konci února stalo dokonalým inkubátorem, neboť turisté si vedle obvyklé kocoviny a opálení od horského sluníčka odvezli i koronavirus, napsal portál Politico.

ON-LINE ke koronaviru čtete ZDE

V době, kdy rakouské úřady pochopily rozsah infekce, bylo už pozdě. Zdravotníci po celé Skandinávii vystopovali stovky případů do Ischglu. V úterý Norsko oznámilo, že čtyřicet procent z více než 1400 případů v zemi má původ v Rakousku. Také rakouské úřady spojují stovky nakažených v zemi s Ischglem.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz doma i v zahraničí sklízí pochvaly za rozhodný postup proti koronaviru, kritici ale poukazují na to, že Vídeň strategii náhle změnila před týdnem až poté, co si uvědomila hrůzný rozsah situace v Tyrolsku. I přes zahraniční upozornění tyrolští představitelé odmítali podniknout rázné kroky z obav neblahého dopadu na místní hospodářství. Celý region je totiž závislý na turismu.

Chamtivost víc než zdraví

"Přednost před zdravím místních a hostů dostala chamtivost," napsal tento týden v komentáři rakouský deník Der Standard. První známky vážných potíží se objevily k 1. březnu, když Island odhalil 15 nakažených, kteří přiletěli o den dříve z Mnichova. Z této skupiny 14 infikovaných pobývalo v Ischglu. Island proto varoval Rakousko, ale tamní zdravotnické úřady obavy Reykjavíku odbyly.

"Z lékařského hlediska je nepravděpodobné, že by se infekce objevila v Tyrolsku," uvedl tehdy v prohlášení Franz Katzgraber, který stojí v čele tyrolského zdravotnictví. Tyrolsko k nakaženým uvedlo, že infekci spíše mezi ostatní rozšířil patnáctý nakažený z oné skupiny, který cestoval z Itálie. Islandské rozhodnutí vydat varování před cestami do Tyrolska Vídeň ignorovala.

V dalších dnech ale podobné zprávy o infekci mezi návštěvníky Ischglu přišly z Dánska, Norska, Švédska a Německa. Dne 7. března byl testován pozitivně na koronavirus barman oblíbeného podniku v Ischglu. Rakouské úřady začaly jednat až poté, co se prokázala nákaza u 15 dalších lidí, se kterými byl barman v kontaktu. K 10. březnu úřady nařídily všem barům v Ischglu zavřít, hotely a sjezdovky však zůstaly otevřené.

Virus se tak šířil a přinutil vládu podniknout 13. března bezprecedentní rozhodnutí, a to uzavřít do karantény celé údolí s Ischglem známé jako Paznauntal. Uzavřen byl i blízký Sankt Anton, což je další populární lyžařské středisko. I poté ale zůstaly v provozu až do neděle vleky a lanovky s gondolami přeplněnými lyžaři.

Novinář Christof Lang z německé zpravodajské stanice n-tv přijel do Ischglu 5. března s pěti kamarády. O tři dni později odjeli všichni nakažení. "Skandální je, že o náznaky, že tam může být infekce, měli již týden před naším příjezdem, ale ignorovali to," řekl o jednání Rakušanů.

Žádné pochybení?

Rakouští činitelé ale trvají na tom, že udělali vše, co mohli, když se o vážnosti situace dozvěděli, aby šíření viru zastavili. "Úřady v Tyrolsku jednaly podle mě přesně tak, jak měly," řekl tento týden člen tyrolské vlády Bernhard Tilg rozhlasové a televizní společnosti ORF. "Zahraniční média dělají, jako by koronavirus pocházel z Ischglu, ale tak to není," dodal.

O události týkající se nákazy v Ischglu se podrobně zajímají média v Německu, odkud do Rakouska mířilo nejvíce turistů. Tyrolští činitelé v Rakousku také čelí kritice za to, že nezabránili turistům odjíždějícím z Ischglu před odjezdem domů strávit noc v jiných městech v regionu, například v tyrolské metropoli Innsbrucku. Takto se zachovaly stovky turistů. Do jaké míry tito lidé přispěli k šíření viru, zůstává nejasné.

Zhruba čtvrtina z 1648 případů koronaviru v Rakousku připadá na Tyrolsko, což je spolková země, kde žije desetina obyvatel alpské republiky. Kurzova vláda mezitím na krizi zareagovala opatřeními, která patří k nejtvrdším v Evropě. V posledních dnech vláda prakticky pozastavila veškerý veřejný život a lidem až na několik výjimek zakázala opouštět domovy. Uzavřeny jsou i všechny lyžařské oblasti. Bude to velmi, velmi dlouhý návrat k normálu, řekl Kurz.