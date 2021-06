Pandemie covidu-19 ale s sebou přinesla přísnější hygienická pravidla pro pohyb lidí po letišti, při odbavení či samotném letu. Jaké je tedy „létání za dob covidu“? Na co si dát pozor, abyste (nejen) na dovolenou odletěli bez zbytečného stresu? Deník přináší první díl seriálu „Letíme na dovolenou 2021“. Tentokrát se věnujeme hygienickým novinkám na pražském letišti.

S respirátorem všude

Přísnější hygienická pravidla nyní platí na všech evropských letištích, to pražské nevyjímaje. Po celém letišti je teď rozmístěno více než 300 zásobníků s dezinfekcí, nově také ihned při vstupu do terminálů. V celém vnitřním prostu letiště je nutné mít na obličeji respirátor třídy FFP2 či vyšší.

Přijďte včas. Raději tři hodiny předem

Vedení letiště prosí i v normálních dobách, aby lidi chodili k odbavení minimálně dvě hodiny předem. Po pandemii tento apel ještě zesílil a zaměstnanci prosí o ještě větší rezervu.

„Při odbavení se nyní ověřují veškeré vstupní podmínky, které se velmi často mění, zároveň cizinecká policie důkladně kontroluje potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění covid-19,” vysvětluje mluvčí letiště Klára Divíšková.

Po odbavení pak následuje klasická bezpečnostní a pasová kontrola. Pokud navíc někdo řeší test na covid až na letišti, tři hodiny před odletem jsou naprosté minimum.

Test? Lze to i na letišti

Různé země požadují různé typy testů. To je nutné si zjistit předem. Pokud si test (PCR či antigenní) nezajistíte před odletem, lze to až přímo na letišti. Ovšem za poplatek – PCR test vyjde o zhruba od 800 až 7000 korun (u posledně jmenovaného je výsledek do dvou hodin, u ostatních 24 hodin). Testovací místo ve veřejné části letiště se nachází na chodbě mezi Terminálem 1 a 2 ve veřejné části a provozuje ho firma GHC (denně mezi 4.00 až 24.00).

Testování na letišti je určeno primárně pro cestující, kteří mají zakoupenou platnou letenku nebo plánují zahraniční cestu. Ostatní samoplátci jsou otestováni, jen pokud to kapacity umožní. Odběrové místo navíc není určeno pro indikované pacienty, kteří mají test předepsaný lékařem.

Kapacitu testovacího místa si raději ověřte dopředu na telefonu 739 500 500. Více info na GHC Genetics.

Dezinfekce a menší kapacita autobusů

Kromě stojanů na dezinfekcí probíhá od loňska i kompletní dezinfekce prostor. „Investovali jsme do nové technologie dezinfekce ozónem a ve spolupráci se společností Schindler také testujeme dezinfekční zařízení pro escalator,” popisuje Divíšková.

Také na letišti, stejně jako v obchodech, jsou od loňska na odbavovacích a informačních přepážkách nainstalovaná průhledná plexiskla. Aby se snížilo možné riziko při nástupu do letadel přímo z letištní plochy, snížilo letiště kapacitu autobusů, které lidi vozí k nástupním schůdkům.

Pravidelnými testy na covid mimochodem procházejí take zaměstnanci letiště.

Na palubě s rouškou

Opatření na palubách jednotlivých dopravců se mohou lišit, nicméně standardně je povinné mít po celou dobu letu zakrytý nos a ústa (mimo konzumaci jídla a nápojů). Veškeré informace o pravidlech na palubě najdou cestující vždy na webových stránkách dané aerolinky.

„Velkou výhodou cestování letadlem oproti jiným druhům dopravy je i účinná filtrace vzduchu přímo v kabině letadla. Tzv. HEPA filtry na palubě zachytí téměř 100 procent mikročástic různých druhů bakterií a virů, a to včetně koronaviru. Například během dvouhodinového letu se tak vzduch v kabině kompletně vymění přibližně čtyřicetkrát a díky účinným filtrům se zároveň i čistí,” dodává Divíšková.

Letíme na dovolenou 2021 – díly seriálu



1. Ochranná opatření na letišti i na palubě, testování na covid

2. Odbavení na letišti (check-in, bezpečnostní kontrola) + služby, které jsou v provozu

3. Nebezpečné předměty a co na palubu nepatří

4. Kam se letos létá. Nové destinace přibývají každým dnem