„Předpověď počasí je i nadále špatná. Sem tam jsme sice vodu pustili a zkoušeli skálu zaledovat, ale nebylo to k ničemu. Potřebujeme minimálně mínus deset stupňů Celsia v noci a mínus pět přes den,“ vysvětlil předseda Horolezeckého oddílu Vír, který se o ledopád stará, Slávek Matuška.

Lezení na ledové stěně se poněkud liší od tradičního skalního lezení. Mnozí nadšenci se zimní sezony nemohou dočkat. „Jezdívám do Víru rád, i když je to poměrně daleko. V létě lezu po skalách, v zimě chodívám na lezeckou stěnu. Lezení na ledu je takovou třešničkou na dortu,“ nechal se slyšet Kamil Kleczka z Ostravy.

„Lidé pořád volají a ptají se. Sledují i naše webové stránky i Facebook,“ potvrdil zájem lezců Slávek Matuška.

Přestože se ani tradičních závodů Vírský cepín horolezci letos nedočkali, k úplnému zoufalství mají stále ještě daleko. „Naděje tu pořád je. Před dvěma roky jsme začali ledovat 20. února a závody jsme pak uspořádali 10. března. Takže sezonu jsme zatím stále ještě neodpískali, může se stát ledacos,“ podotkl Matuška.

„Jestliže se to letos nepovede, bude to po třinácti letech poprvé, co ledovou stěnu nepřipravíme,“ dodal.

S pokaženou zimní sezonou jde ruku v ruce i finanční ztráta. „Peníze, které nám lidé přinesou, investujeme do zvelebování areálu. Letos máme naplánované další práce. Pokud sezona nedopadne, budeme to muset risknout a zadlužit se. Jedním z hlavních úkolů, které nás čekají, je postavení lanové lávky přes Svratku. Ta zájemce přivede přímo před chatu,“ informoval Slávek Matuška.