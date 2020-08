Zdroj: DeníkCyklostezka je vhodná pro cykloturisty, in-line bruslaře, vozíčkáře, pěší turisty a v zimě slouží běžkařům. Na stezce jsou zřízena dvě větší odpočinková místa s lavičkami, se stolky a s jednoduchým zastřešením, také se stojany na kolo. Po cestě si můžeme na informačních tabulích přečíst podrobnosti po cyklostezce, okolních obcích a historii železniční trati.

Nová cyklostezka má šířku tři metry a je, až na atmosféru dokreslující dřevěné lávky, celá asfaltová. Vede po rovině, proto je přijatelná i pro malé začínající cyklisty.

Z cyklostezky je možné odbočit na hrad Ronov nad Sázavou, ze kterého se dnes dochovaly už jen trosky. Postaven byl na začátku 14. století Smilem z Ronova, potomkem rodu Ronovců ze severních Čech. První zmínka o hradu je z roku 1329, v 16. století byl hrad opuštěn. Nachází se zhruba kilometr od Ronova nad Sázavou a 3 kilometry východně od Přibyslavi.

Průběh trasy:

Přibyslav - Ronov nad Sázavou - koupaliště Sázava – Brdíčkův mlýn – Žďár nad Sázavou

V okrese Žďár nad Sázavou pak mohou turisté navštívit koupaliště Sázava. Jde o přírodní koupaliště s písečnou pláží a skluzavkou. K dispozici je nejen občerstvení, ale také možnost ubytování v mobilních domcích, ping-pong, hřiště na nohejbal a volejbal.



Za zastávku stojí i Šlakhamr, jinak zvaný také Brdíčkův mlýn. Tady si mohou zájemci prohlédnout expozici středověkého železářství, která je umístěná ve zrekonstruované původní budově hamru ze začátku 15. století. Jsou zde funkční vodní kola i buchar. Po posledních majitelích, rodině Brdíčků, dnes objekt spravuje Technické muzeum v Brně.

Z mlýna je to do Žďáru nad Sázavou už jen pět kilometrů. Jedním z nejzajímavějších míst v tomto městě je pak poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je od roku 1994 zapsaný na seznamu UNESCO. Kostel byl postaven ve slohu barokní gotiky. Smyslem stavby bylo především oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce. Do nedávné doby byla stavba obklopena vysokým borovým lesem, který však byl odstraněn, aby bylo na kostel, tak jako původně, vidět i z velké dálky. Jedná se o nejoriginálnější dílo českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

GPS souřadnice



Přibyslav 49.5694853N, 15.7490725E



Ronov nad Sázavou 49.5703392N, 15.7713108E



Koupaliště Sázava 49.5548453N, 15.8762072E



Brdíčkův mlýn 49.5661408N, 15.8785378E



Žďár nad Sázavou 49.5802067N, 15.9419319E