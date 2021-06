Zůstal doma, jako většina lidí. Petr Tůma ze Středočeského kraje přišel kvůli pandemii Covid-19 o loňskou zahraniční dovolenou. S rodinou nakonec trávili dny volna v Česku, letos si ji ale ujít nenechají. Rozhodli se uplatnit voucher, který jim po loňsku zbyl za neuskutečněnou dovolenou v Bulharsku. „Na dovolenou se letos těším. Nakonec jsme se dohodli, že voucher využijeme pro dovolenou v Turecku, v Bulharsku jsme nic kloudného nevybrali. Snad se tam konečně ohřejeme a také si odpočineme,“ těší se Tůma.

Cestování v době covidu | Foto: Deník/Michal Bílek

Stejně jako on reaguje podle cestovních kanceláří i většina lidí. Po loňské sezoně vydaly cestovky řádově desítky tisíc poukazů (voucherů) na dovolené, které jsou splatné nejpozději letos na konci srpna. Drtivá většina lidí však loňské poukazy využije na letošek nebo už je dokonce vyčerpala, například v rámci zimní dovolené. Potvrzují to cestovní kanceláře oslovené Deníkem. Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) už dříve odhadla, že 80 procent Čechů loňské poukazy nakonec uplatní. Cestovky tak zatím nemají strach, že by musely vracet klientům peníze a oslabily tím svoji aktuální finanční bilanci. „Situace se dá srovnávat s rokem před dvěma lety. Češi si objednávají více zájezdů. Už více než polovina klientů uplatnila poukaz Lex voucher, poptávka po zahraniční dovolené tu opět je. Češi si chtějí odpočinout a relaxovat po tom všem,“ říká Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria.