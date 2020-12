Národní park Čang-ťia-ťie v čínské provincii Hunan je známý svými pískovcovými čtyřsetmetrovými štíty a mnoha krasovými útvary podobnými pilířům. Filmovou mimozemskou Pandoru, v níž se odehrává děj Avataru, připomíná až pozoruhodně.

Nejvyšší venkovní výtah

Číňané ovšem při své snaze přilákat turisty nespoléhali jen na přírodní krásy zdejších skal a lesů, ale snažili se je doplnit i řadou technických atrakcí. Mezi ně se na první místo řdí nejvyšší venkovní výtah na světě, jímž je 326 metrů vysoký prosklenný výtah Bailong, postavený na hraně skalního útesu. Výtaz překonává o dva metry výšku Eiffelovy věže v Paříži a turistům nabízí pozoruhodný výhled na skalní panoramata. Cestu vzhůru obstarávají tři dvoupatrové kabiny, z nichž každá dokáže podle CNN přepravit až 46 návštěvníků a vyvézt je na horu za méně než dvě minuty.

Výtah slouží jako brána k některým z dalších hlavních atrakcí, jimiž je například potok Zlatých důtek, vyhlídkový okruh po Žlutohnědých útesech, hora Tianzi nebo výhled na takzvaný Jižní nebeský sloup, který byl na počest Cameronovova filmu přejmenován v roce 2010 na na Avatar Hallelujah.

Ačkoli dnes výtah Bailong představuje jednu z nejznámějších technických "vychytávek" parku, ze začátku se velké popularitě netěšil. Čína začala s jeho výstavbou v roce 1999 navzdory protestům místních odborníků i vědců, kteří se (do jisté míry právem) obávali, že taková stavba přírodní scenérii poškodí a připraví zdejší krajinu o její jedinečný genius loci, kvůli níž byla v roce 2002 zařazena na seznam světového dědictví.

Vláda však neustoupila a výtah byl za astronomických nákladů dosahujících 180 milionů čínských jüanů (601,2 milionů korun) v roce 2002 dokončen. Tím jeho sága neskončila - kvůli bezpečnostním obavám totiž nebyl uveden do provozu a začala být zvažována jeho demolice. Čínský stát jej nakonec zprovoznil až deset měsíců po dostavění. Dne 15. července 2015 byl výtah oficiálně uznán Guinessovou knihou rekordů jako nejvyšší venkovní výtah na světě a dodnes zůstává jednou z největších atrakcí v parku. Před vypuknutím koronavirové nákazy přepravil denně až 18 tisíc turistů.

Nejdelší skok na laně

Po vypuknutí pandemie nemoci covid-19 v čínském Wuchanu byl národní park Čang-ťia-ťie podobně jako jiné turistické destinace dočasně uzavřen, ale v březnu letošního roku jej úřady opět otevřely. I přes ztížené podmínky v důsledku nákazy zaznamenal podle CNN v prvních třech čtvrtletích letošního roku tržby ve výši 104 milionů jüanů (347,36 milionu korun), ale ve srovnání s loňským rokem jde stále o 67,82% pokles. Denní počet návštěvníků se podle CNN dostal na 70% úroveň návštěvnosti v období před pandemií.

V Čang-ťia-ťie se najde také slavný skleněný most "Grand Canyon Čang-ťia-ťie", který je ovšem v současnosti uzavřený. Příznivcům bungee jumpingu se možná vyplatí počkat s návštěvou parku do doby, kdy tento most opět otevřou - právě z něj se totiž skáče největší bungee na světě, při němž se odvážní skokani ponoří až do hloubky 260 metrů (pro ilustraci, Žďákovský most, který je zřejmě nejpopulárnější skokanskou destinací v Česku, měří na výšku od mostovky k hladině orlické přehradní nádrže pouhých padesát metrů).