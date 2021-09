Důchody vzrostou o osm set korun. Nejvíc dostanou od ledna v průměru přidáno penzisté žijící v Praze. Mezi muži zůstanou nejlépe ohodnocenými důchodci bývalí horníci z Karvinska.

Čeští důchodci by měli od ledna dostat přidáno v průměru osm set korun. Vyplývá to z návrhu valorizace penzí, který ministerstvo práce a sociální věcí tento týden odeslalo k projednání vládě. Kabinet by o něm měl hlasovat ještě v září.