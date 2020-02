Pilulky na spaní zobala jako lentilky. Během jednoho jediného dne jich dokázala spolykat třeba i čtyřicet.

To brzy přineslo svoje „ovoce“: „Jakmile jí léky došly, seniorka se totálně zhroutila. Začala trpět abstinenčními příznaky, přepadaly ji návaly a zmatenost,“ popisuje jeden ze svých nedávných případů primář gerontopsychiatrického oddělení v Bohnicích Richard Krombholz.

Pětina závislých

Nejbližší okolí si přitom ničeho nevšimlo. „Všichni tyto příznaky vnímali jako projevy stáří,“ pokračuje lékař. Pokud by si seniorka nezlomila nohu a nemusela kvůli tomu do nemocnice, nikdo by na její závislost zřejmě nepřišel.

Podobných případů jsou podle odborníků tisíce. Závislostí na lécích trpí bezmála 400 tisíc českých důchodců. To je asi pětina ze všech. Nejčastěji nedokážou přečkat právě bez pilulek na nespavost či na uklidnění. Polovina seniorů k tomu ale bere ještě i nějaké prášky na bolest.

Důvod, proč jsou k lékovým závislostem náchylní právě senioři, je přitom podle odborníků jednoduchý: starší lidé zkrátka častěji trpí bolestmi a poruchami spánku. Jejich mozek už je současně velmi křehký.

„Takže když se jim lékaři snaží rychle pomoci nějakou dostupnou pilulkou, situaci nakonec ještě zhorší,“ vysvětluje odborník.

Bez souhlasu lékaře

Účinky medikamentů se totiž časem otupí a senioři dostanou pocit, že už jim nezabírají. „Začnou si dávky zvyšovat. Dělají to přitom svévolně, aniž by se poradili s lékařem,“ říká šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Doporučení doktora podle něj nerespektuje dokonce až třetina seniorů.

Začínají se kvůli tomu množit už i případy smrtelného předávkování léky. Třeba podle posledních statistikz roku 2018 jich odborníci napočítali osmnáct.

Další problém je v tom, že asi čtvrtina seniorů sice polyká léky na spaní a na uklidnění, ve skutečnosti by ale potřebovali spíše antidepresiva.