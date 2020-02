Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navrhuje, aby stát krátil příspěvky těm rodinám, které neposílají děti do školy. Co si o tom myslíte vy? Odpůrci návrhu mimo jiné argumentují, že snažit se napravit bědnou lidskou i sociální situaci rodin tím, že jim vezmeme dávky, je zcestné. Jiní ale upozorňují, že nové opatření je zaměřeno skutečně jen na ty, kteří své potomky zanedbávají. A připomínají, že pouze děti, jež vychodí školu, mají šanci uplatnit se v praktickém životě.

Máme podmínit dávky školní docházkou? | Foto: Deník

Vymýtíme negramotnost

ANO Mnozí lidé zejména ve vyloučených lokalitách, ghettech, nemají důvod ani zájem dohlížet na to, aby jejich děti chodily do školy. Ty vyrůstají v pouličních tlupách, často propadají alkoholu a drogám, na něž si vydělávají krádežemi. Nedokončí školu a nenaučí se pořádně číst a psát, nemají sociální návyky. Pokud bude rodičům hrozit, že přijdou o dávky, začnou děti do školy posílat.