Abyste však mohli dřevěnými peletami topit, musíte si pořídit peletová kamna nebo speciální automatický kotel. Zapalování a přikládání je automatické, takže není třeba často chodit do kotelny.

Odpadá čekání na vysušení, jsou prostorově úsporné, topit s nimi můžete okamžitě a mají dlouhou dobu hoření. Tak lze stručně popsat klady briket, vyrobených z drcené dřevní hmoty, která následně projde sušením a lisováním do požadovaného cihlovitého, kulatého či blokového tvaru.

K topení jsou vhodné i topol a vrba. Počítejte však s nízkou výhřevnou hodnotu a krátkou dobu hoření. Jako palivová dřeva se proto příliš nedoporučují, ale spálit se dají. Dřevo olše je dobré na podpal. Velmi dobře chytá a snadno se rozhoří, je proto vhodné do kombinace s dalšími druhy krbových dřev.

Dřevo břízy je také ceněno jako topivo do krbu. Má vysokou výhřevnost, jiskří velmi málo a při hoření se díky obsaženým éterickým olejům modře třpytí a příjemně voní. Díky své bílé kůře, která hoří i mokrá, je zároveň mimořádně pohledné i naskládané na hromady. Pozor, i bříza ve vlhku velmi rychle podléhá zkáze. K proschnutí stačí rok.

Další možností je otevřený vzdušný přístřešek u návětrné stěny domu, kam během dne zasvítí sluníčko. Otop je takto po ruce a zároveň zvyšuje izolaci domu. Je však potřeba počítat s delší dobou prosychání dřeva, protože je z jedné strany zakryté. Alternativou je také vyskládání otopu do hráně. Zde je nutné myslet na správné podložení, rozložení, odvětrání a také přístřešek.

Když konstrukci dřevníku vytvoříte z pevných latí nebo prken, mezi kterými necháte mezery, bude volně proudit vzduch i stěnami, což uskladněnému topivu velmi svědčí. Mezi vrstvou dřeva a stěnou by měl být odstup kolem deseti centimetrů, aby vzduch mohl cirkulovat. Jednotlivá polena také neukládejte natěsno na sebe.

Léty prověřeným a obtížně nahraditelným způsobem pro uskladnění je bytelný dřevník, do kterého se vám vejdou polínka na dvě až tři topné sezony. Prostor rovnou rozdělte na několik sektorů, které budete každý rok doplňovat tak, abyste vždy topili dřevem proschlým a v dalších sektorech mohlo dřevo prosychat. Nejjednodušším způsobem, jak zabránit kontaktu dřeva s vlhkou zemí, je dát na dno dřevníku například staré palety.

Možností, jak polínka uskladnit, je hned několik, vždy však platí, že nesmí ležet přímo na zemi a neměla by být přikryta plachtou bez možnosti odvětrávání. Tím nejhorším nápadem by bylo přikrytí igelitem. Plesnivění na sebe pak nenechá dlouho čekat. Naprosto nevhodným místem k uskladnění bude uzavřená garáž nebo zahradní domek.

Až budete hledat správný štípač, vybírejte také podle síly, kterou bude muset vydávat. Na polena z měkkého smrkového dřeva o průměru okolo dvaceti pěti centimetrů s délkou do čtyřiceti centimetrů vystačíte se strojem, který má štípací tlak čtyři tuny.

Pokud budete štípat kratší špalky, nemusíte čekat, než klín sjede dolů z nejvyšší pozice a po práci se do ní vrátí zpět. Dorazem nastavíte výšku pohybu klínu jen na požadovanou délku špalku a práce jde mnohem rychleji. Vertikální štípače se základnou na zemi si poradí i s většími a silnějšími špalky s délkou jednoho metru. Oceníte je proto při přípravě topiva do velkých kamen a kotlů.

Daní za pohodlnou obsluhu je nutnost zvedat špalky do výšky. Tento typ štípačů je vhodný, když chcete občas topit v krbu nebo krbových kamnech a štípete kratší polínka. U vertikálních štípačů se klín pohybuje shora dolů proti stolu nebo základně. Nastavitelný doraz umožní nastavit výšku, do jaké se má klín po rozštípnutí špalku vrátit.

Příznivci svižnější a fyzicky méně náročné práce sáhnou po štípači dřeva. Kromě snadné obsluhy si tenhle pomocník poradí i se špalky, které by bylo při ručním štípání nutné složitě klínovat. Horizontální štípače posouvají dřevem proti klínu, který je rozštípne. Nevýhodou je, že stroj obsluhujete v předklonu na zemi, což může být při delší práci hodně namáhavé. Některé horizontální štípače jsou proto vybavené vyššími nohami s koly, aby se obsluhovaly pohodlněji.

„K práci se sekerou bude potřeba větší, řádně vyschlý špalek z tvrdého dřeva. Je nutné, aby byl rovný a stabilní, jinak v případě smyku hrozí riziko úrazu i poškození sekery,“ vysvětluje David Irmann. Výška špalku by měla být čtyřicet až šedesát centimetrů, s průměrem opět alespoň čtyřicet centimetrů.

Po řezání přichází fyzicky nejnáročnější část – štípání. Sekera nebo kalač jsou nejtradičnější cestou, kterou někteří volí právě kvůli fyzické námaze a mentálnímu odpočinku. Pro snadnou a efektivní práci je potřeba vybrat sekeru, která padne do ruky, není příliš dlouhá, je dobře vyvážená a má optimální hmotnost.

Pro řezání dřeva si pořiďte i kvalitní kozu, do které špalek stabilně upevníte. Dovolí vám, abyste stáli při práci vzpřímeně ve stabilní a bezpečné poloze. A nepotřebujete nikoho dalšího, aby vám jakkoli asistoval a přidržoval řezané dřevo. Opravdu špatným nápadem je naopak řezání dřeva, které si volně položíte na zem. V předklonu nemáte při práci takovou stabilitu, budete nuceni řezat nebezpečně špičkou pily, dřevo vám bude ujíždět.

Vyzkoušejte, jestli správně funguje bezpečnostní brzda, doplňte olej pro mazání řetězu a prověřte, jestli pila správně maže lištu a řetěz. To zjistíte tak, že krátce rozběhnete pilu například nad stránkou starých novin. Pokud maže správně, z řetězu na špičce budou odstřikovat drobné kapky oleje.

Dřevo můžete pořídit v lese, a to formou zbytkových a nevyužitých kusů kmenů a zbytků z průřezů. Myslete však na to, že každý les je soukromým či státním majetkem, a je proto nutné se s majitelem domluvit dopředu.

Správná vlhkost dřeva, která by se měla pohybovat pod dvaceti procenty, vám podle zkušeností odborníků přinese až čtvrtinovou úsporu nákladů za topivo. Pracnější, ale výrazně levnější možností bude příprava dřeva vlastními silami, ovšem s dostatečným časovým předstihem. Těží se na jaře nebo na podzim a připravuje se v létě, aby minimálně následující rok v zimě mohlo být využíváno při vytápění.

Kdysi se říkalo, že dřevo zahřeje dvakrát. Jednou při přípravě, podruhé v kamnech. Pokud jste však v situaci, že zpracovávat dřevo vlastními silami nemůžete nebo nechcete, lze pohodlně zakoupit palivové dříví už naštípané a prosušené. Letos bude sice oproti minulým rokům dražší, ale může putovat přímo do kamen.

