/KOOPERATIVA NBL/ Úkol splněn! Pardubičtí basketbalisté nezaváhali na domácí palubovce a v posledním soutěžním duelu kalendářního roku 2023 si poradili s nebezpečným Olomouckem. Při současné porážce Písku v Opavě tak čtyři kola před koncem základní části nejvyšší soutěže posílili svoje naděje na postup do nadstavbové skupiny A1.

BK KVIS Pardubice vs. BK Redstone Olomoucko. | Foto: Milan Křiček

V zajímavém střetnutí se basketbalový chléb lámal ve druhém poločase, během něhož si domácí postupně vypracovali zdánlivě bezpečný dvouciferný náskok a všechno nasvědčovalo tomu, že se v poklidu dojdou pro tolik potřebnou výhru. Nebylo tomu tak, soupeř totiž ještě zabojoval a v polovině poslední čtvrtiny se přitáhl na rozdíl pouhých čtyř bodů. To ovšem bylo z jeho strany všechno, Beksa zavčasu vycítila hrozbu a po klíčové trojce nejlepšího střelce zápasu Chatmana měla koncovku pod svoji kontrolou.

BK KVIS Pardubice vs. BK Redstone Olomoucko.Zdroj: Milan Křiček

Vanja Miljkovič, trenér Pardubic: Gratuluji mému týmu i hostům, kteří odehráli velmi dobrý zápas. Věřím, že všichni fanoušci si ho užili, protože byl velmi zajímavý. Já jsem pyšný na své hráče, protože Olomoucko opravdu hrálo dobře, ale my jsme hráli tak, jak jsme si řekli,. Rozhodlo se ve druhém poločase, kdy jsme získali třináctibodový náskok, hlavně díky tomu, že jsme se o přestávce zklidnili. V poločase jsme si řekli, že je třeba hrát trpělivě. Také jsme ztížili klíčovým hráčům Olomoucka hru jeden na jednoho, což je jejich přednost. Tato výhra motivuje celý tým, abychom se dál posouvali, budeme to chtít ukázat i v Kolíně.

Andrew Hipsher, trenér Olomoucka: Dávám kredit Pardubicím, hrály výborně, ale chtěl bych ocenit i svoje hráče. Bojovali jsme, což je velmi důležité, jsem opravdu pyšný. Rozhodující úsek se odehrál ve třetí čtvrtině, kdy si Pardubice vytvořily náskok, jaký se těžko stahuje. Ve čtvrté čtvrtině jsme sice snížili na rozdíl čtyř bodů, měli jsme ještě šanci, ale Chatman poté trefil trojku z rohu hřiště, což byl okamžik, který nás dostal mentálně dolů.

Zdroj: Youtube

Petr Šafarčík, hráč Pardubic: Zápas se mi hodnotí dobře, protože jsme konečně vyhráli doma, ani nevím, kdy to bylo naposledy… Pro nás je to velká úleva a určitě i pro fanoušky. Jsem rád, že pokračujeme v postupném zlepšování, které, myslím, je v posledních týdnech patrné. Nepřibrzdila nás ani vánoční pauza, ba naopak, i trenér říkal, že byl mile překvapený, jak soustředění jsme se vrátili po vánočních svátcích. V utkání jsme plnili pokyny, které jsme si řekli, ale hlavně bych chtěl vypíchnout, že jsme neměli žádný hluchý moment, nějaký dlouhodobý výpadek. Podali jsme konzistentní výkon po celých 40 minut.

Lukáš Feštr, hráč Olomoucka: Je to těžké, protože si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Bohužel to nestačilo. Škoda třetí čtvrtiny, kdy nám Pardubice utekly. I když jsme se na začátku čtvrté čtvrtiny dostali zpátky do utkání, stahovat takové manko je hrozně těžké. Jak jsem ale řekl, odehráli jsme dobrý zápas. Nezbývá nám než 3. ledna na Slavii podat ještě lepší výkon a vyhrát.

18. KOLO: BK KVIS Pardubice – BK Redstone Olomoucko 92:82 (19:21, 49:48, 71:58). Body: Chatman 24, Šafarčík 16, Škifič 14, Vyoral 12, Svojanovský 10, Potoček 8, Burda 5, Pekárek 2, Švrdlík 1 – McBrayer 19, Bailey 17, Feštr 16, Hemphill 14, Adamu 14, Škranc 2. Rozhodčí: Baloun, Pokorný, Kovačovič. Fauly: 25:13. Pět chyb: Hemphill (Olomoucko). Trestné hody: 10/7 – 25/20. Trojky: 9:6. Doskoky: 42:31. Diváci: 745.

Další výsledky:

Slavia Praha – Ústí nad Labem 92:101, NH Ostrava – USK Praha 76:70, Děčín – Brno 70:58, Opava – Písek 105:94, Kolín – Nymburk 74:99.

BK KVIS Pardubice vs. BK Redstone Olomoucko.Zdroj: Milan Křiček

Pořadí:

1. BK Opava (15-3), 2. ERA Basketball Nymburk (14-4), 3. Sluneta Ústí nad Labem (11-7), 4. BK Armex Děčín (11-7), 5. USK Praha (10-8), 6. BC Geosan Kolín (10-8), 7. Basket Brno (9-9), 8. Sršni Photomate Písek (8-10), 9. BK KVIS Pardubice (7-11), 10. NH Ostrava (6-12), 11. BK Redstone Olomoucko (4-14), 12. SK Slavia Praha (3-15).

Příští program:

BC Geosan Kolín vs. BK KVIS Pardubice (středa 3. ledna, 17.45).