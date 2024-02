/KOOPERATIVA NBL/ Čtvrté pokračování nadstavbové skupiny A1 znamená pro pardubické basketbalisty putování po proudu řeky Labe do Kolína. Půjde o střet soupeřů, jejichž aktuální výsledky v posledních kolech nestály za mnoho, takže uzavírají pořadí elitní osmičky. Liga si po tomto dějství vybere dlouhou pohárovou a reprezentační pauzu a do ní se pochopitelně daleko lépe půjde vítězi zápasu.

Pardubice vs. Kolín. | Foto: Petr Šedivý

„Duel v Kolíně je pro nás velice důležitý z více pohledů. Jedná se o poslední utkání před reprezentační pauzou, takže ho jednoznačně chceme zvládnout i proto, aby se nám v následujících dvou týdnech lépe trénovalo. Také už jsme ve fázi sezony, kdy je každý zápas extra důležitý. Letošní ligový ročník je takový, že každý může porazit každého, nikdy dopředu nevíte, jak které utkání skončí, protože týmy jsou velmi vyrovnané,” upozorňuje trenér Vanja Miljkovič. Na adresu soupeře dodává: „Kolín před několika dny podepsal nového rozehrávače, velký pozor si musíme dát i na dva srbské pivoty, kteří hrají velmi dobře. Především se ale potřebujeme připravit mentálně, po dvou domácích porážkách se musíme zkoncentrovat a odcestovat s vítěznou mentalitou.”

Pardubice vs. Kolín.Zdroj: Petr Šedivý

Beksa má za sebou dvě nevydařená domácí vystoupení. Po střelecky slabém duelu s Brnem sice nasázela Opavě 96 bodů, ale platné jí to stejně nebylo nic. „Vybojovali jsme důležité výhry právě v Opavě a v Děčíně, ale pak jsme dvakrát prohráli doma. Je ale potřeba bojovat dál. Co se týče Kolína, i když teď nevyhrává, určitě bude nepříjemným soupeřem, obzvlášť ve své hale. Navíc má nějaké nové hráče, včetně pivota Veljkoviće, který ucpává prostor pod košem, takže na to musíme něco vymyslet a hrát rychlejší přechod do útoku. Hlavně se ale musíme vrátit k lepší obraně. Nemůžeme hned v první čtvrtině dostat 30 bodů. Utkání je důležité nejen z pohledu tabulky, ale i pro naši psychiku, abychom šli do tréninků v reprezentační pauze s pocitem vítězství,” vyjádřil se kapitán Kamil Švrdlík.