/KOOPERATIVA NBL/ Pouze osm mužů měl k dispozici kolínský trenér Predrag Benáček ve středečním duelu 19. kola nejvyšší soutěže proti Pardubicím, které vyrukovaly s kompletní dvanáctkou. A dopředu tak bylo jasné, že tuhle šanci si prostě nesmí nechat vzít, pakliže to pořád myslí vážně s postupem do nadstavbové skupiny. A1. Povedlo se, ačkoli snadné to Beksa neměla a po mizerném startu do zápasu musela skóre obracet.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Kolín – Pardubice (73:82). | Foto: David Kratochvíl

Podstatný je ovšem úspěšný výsledek a ten značí, že Pardubice dostihly rivala z Písku, jemuž zřejmě poněkud došel dech a nyní dostal na domácí palubovce stovku od Děčína. Stále však má v porovnání s Beksou výhodu lepší vzájemné bilance, takže svěřenci Vanji Miljkoviče, aby proklouzli do top osmičky, musí v závěrečných třech kolech uhrát alespoň o jedno vítězství více než Sršni.

Zbývající program - Pardubice: Slavia Praha (d), Opava (v), USK Praha (d). Písek: Ostrava (v), Ústí nad Labem (v), Olomoucko (d).

Beksa začal zápas hodně špatně a brzy nabrala citelné manko (26:13), které likvidovala prakticky po celý průběh prvního poločasu. Po dvaceti minutách byl rozdíl ve skóre čtyřbodový v kolínský prospěch, ovšem po změně stran se začala projevovat širší pardubická rotace. Hosté lepším pohybem nutili soupeře k chybám, jeho ztráty trestali jednoduchými koši a otočili výsledek. Středočeši bojovali do poledních minut, ve hře je držel hlavně třicetibodový Boškovič, ale koncovku pardubičtí basketbalisté odehráli relativně s přehledem a zapsali svoje osmé vítězství v sezoně. Velmi důležité vítězství.

Pozor na pusu. Kanadě jsme ukázali, že jde český hokej nahoru, raduje se Dědek

„Byl to takový zvláštní zápas od samého začátku. My jsme nezačali vůbec dobře. Chtěli jsme na soupeře vletět, protože jsme věděli, že máme dvanáct hráčů a Kolín se potýká s velkou marodkou, ale tak to vůbec v první čtvrtině nebylo. Ve druhé jsme trošku zapnuli, donutili jsme domácí k nějakým ztrátám a z toho jsme dali lehké koše. Tím jsme si ukázali, že to musí být recept,“ poznamenal autor 18 bodů Petr Šafarčík. „Na startu druhého poločasu, kdy jsme začali slušně, jsem věřil, že se dostaneme na větší bodový odstup, ale Kolínu patří velký kredit za to, že nesložil zbraně, byl podle mě silnější v osobních soubojích a v těch základních věcech, které moc nesouvisí s nějakým talentem. My jsme to pak na konci dokázali urvat širší lavičkou a tím, že jsme ukázali nějakou kvalitu. Ale Kolín, kdyby vyhrál, tak by to bylo zasloužené, protože opravdu bojoval celých čtyřicet minut. Pro nás to byl zdvižený varovný prst, protože jestli takové nasazení a odhodlání zopakujeme v sobotu doma, tak si myslím, že to nebude stačit,“ upozorňuje Šafarčík, že výkon to určitě nebyl ideální.

„Pardubice zaslouženě vyhrály, byly lepší hlavně v druhém poločase,“ konstatoval trenér Kolína Predrag Benáček. „Chci smeknout před našima kluky, v osmi hráčích jsme odehráli už druhý zápas za sebou, v sobotu se silným Nymburkem a nyní se silnými Pardubicemi. Naše sestava je fakt úzká, kluci bojovali a udělali všechno, co mohli. Hráli i nemocní hráči a já jim chci poděkovat za to obětování,“ dodal Benáček.

„Nebyla to možná nejlepší hra pro diváka, protože nebyla tak atraktivní. Můžu říct, že jsme kontrolovali zápas, protože jsme vyhráli tři čtvrtiny. Uspěli jsme hlavně díky dobré obraně,“ vyjádřil se pardubický lodivod Vanja Miljkovič.

Kooperativa NBL:

19. KOLO: BC Geosan Kolín – BK KVIS Pardubice 73:82 (22:13, 38:34, 54:58). Body: Bošković 30, Halada 12, Stegbauer 10, Veljković 8, Goga 5, Novotný 5, Novák 3 – Vyoral 20, Šafarčík 18, Škifić 16, Chatman 14, Švrdlík 8, Burda 5, Pekárek 1. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Kavan. Fauly: 18:18. Trestné hody: 18/15 – 17/14. Trojky: 6:4. Doskoky: 41:39. Diváci: 578.

Další výsledky:

Nymburk – Opava 93:72, Písek – Děčín, Brno – Ostrava 94:69, USK Praha – Ústí nad Labem 62:71, Slavia Praha – Olomoucko 81:90.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (15-4), 2. BK Opava (15-4), 3. Sluneta Ústí nad Labem (12-7), 4. BK Armex Děčín (12-7), 5. Basket Brno (10-9), 6. USK Praha (10-9), 7. BC Geosan Kolín (10-9), 8. BK KVIS Pardubice (8-11), 9. Sršni Photomate Písek (8-11), 10. NH Ostrava (6-13), 11. BK Redstone Olomoucko (5-14), 12. SK Slavia Praha (3-16).

Další program:

BK KVIS Pardubice vs. SK Slavia Praha (sobota 6. ledna, 17.30, SH Dašická).