Další krok do skupiny A1? Beksa míří do Kolína a věří v tolik potřebnou výhru

/KOOPERATIVA NBL/ Konec starého roku se jim výsledkově povedl, když na domácí palubovce přehráli Olomoucko. Pardubičtí basketbalisté však nutně potřebují, aby jim podobně vyšel také start do roku nového. Stále jsou totiž ve hře o to, aby zachránili základní část Kooperativa NBL a proklouzli do skupiny A1.

Pardubice vs. Kolín. | Foto: Milan Křiček