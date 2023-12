KOOPERATIVA NBL: V zaplněné aréně píseckého nováčka nastoupili pardubičtí basketbalisté k dalšímu utkání nejvyšší soutěže s cílem konečně prolomit nepříznivou výsledkovou sérii a zabojovat o potřebnou výhru, která by jim pomohla v boji o postup do nadstavbové skupiny A1. Realita? Dopadlo to znovu špatně… Velice špatně.

Písečtí basketbalisté v 15. kole KNBL porazili Pardubice 105:83. | Foto: Jan Škrle

Dopředu bylo jasné, že je ve „vroucím kotli“ v jihočeské aréně nečeká vůbec nic snadného.

Což se beze zbytku potvrdilo. A potvrdilo se také to, že hluboká krize pardubického týmu nebere konce. Jen v prvním poločase odehráli hosté na písecké palubovce rovnovážnou partii, ve které si ani jeden ze soupeřů nedokázal vypracovat podstatnější náskok a po dvaceti minut se šlo do kabin za zcela vyrovnaného skóre 45:45. To ovšem bylo prakticky naposledy, co si Beksa mohla dělat reálné naděje na dobrý výsledek.

Ve třetí čtvrtině se na ni totiž přiřítila basketbalová pohroma. Domácí nasázeli ve třetím hracím období nevídaných 38 bodů (!) a jen toto samotné číslo vypovídá o tom, v jakém stavu byla v těchto pasážích duelu pardubická obrana. Sršni ji doslova rozsekali na hadry sedmnácti přesnými trojkovými projektily (vyrovnaný rekord letošního ročníku Kooperativa NBL) při více než padesátiprocentní úspěšnosti. Proti tomu se hraje věru těžko…

V každém případě udělaly Pardubice tímto přídělem další krok směrem do skupiny A2, aktuálně ztrácí na elitní osmičku tři vítězství. A to je při její aktuální (ne)pohodě kritický stav.

Na trápící se Beksu (aktuálně 9. místo v tabulce, 5 vítězství-10 porážek) čekají do Vánoc ještě dvě těžká vystoupení: v neděli 17. prosince v Ústí nad Labem a o tři dny později doma proti Nymburku.

15. KOLO: Sršni Photomate Písek – BK KVIS Pardubice 105:83 (20:19, 45:45, 83:62). Body: Fait 29, Svoboda 25, Sýkora 14, Novotný 12, Šurý 12, Týml 6, Šlechta 5, Borovka 2 – Chatman 23, Šafarčík 21, Vyoral 14, Pekárek 12, Škifič 8, Potoček 3, Lukeš 2. Rozhodčí: Hruša, Kapaňa, Pazourek. Fauly: 22:18. Trestné hody: 18/16 – 23/18. Trojky: 17:8. Doskoky: 37:31. Diváci: 751.

Matěj Mach, asistent trenéra Písku: Po dvou ne úplně povedených utkáních jsme do toho chtěli vstoupit naplno. První poločas se to ještě tahalo. Na druhou stranu jsme měli rozrotováno devět nebo deset lidí, drželi extrémní tempo a v druhém poločase se to projevilo. Kluci z lavičky zahráli výborně, dali padesát bodů. Ukázalo se, že pokud nám padnou střely za tři body, tak jsme nebranitelní. Prostě to byl skvělý výkon ve druhém poločase, projevilo se naše tempo.

Vanja Miljkovič, trenér Pardubic: Nejprve gratuluji Písku k vítězství, naprosto si ho zasloužil. Za druhé gratulace za tuto podporu fanoušků, bylo skvělé hrát v takové atmosféře. Bohužel můj tým prohrál, ale můžu říct, že ve třetí čtvrtině jsme se nechytali a těžko se to vrací, když dostaneme 38 bodů. Obecně k celému zápasu chci říct, že ve sportu a v životě se nedá podvádět a my jsme za poslední týden měli dva normální tréninky, takže není reálné očekávat, že můžeme hrát lépe proti soupeři, který bojuje a hraje dobře jako tým.

Kevin Týml, hráč Písku: V prvním poločase jsme byli takoví skeptičtí, netrefovali trojky, ale dobře jsme doskakovali. Druhý poločas jsme začali skvěle, šňůra 14:0, trefili jsme se, měli trojky přes 50 procent, což nám pomohlo, dohromady 37 doskoků a to bylo neskutečné. Pro mě to tu bylo tentokrát lepší, protože když jsem měl ostravský dres, tak na mě fanoušci bučeli, ale když mám písecké triko, tak mě tu krásně přivítali a bylo to neuvěřitelné a super atmosféra.

Petr Šafarčík, hráč Pardubic: My jsme začali, jak jsme chtěli. Věděli jsme, že Písek bude chtít udeřit počátečním tlakem podpořeným skvělými fanoušky. S tím si myslím, že jsme se vypořádali dobře. Poločas byl takový, jaký jsme chtěli, drželi jsme se na dostřel. I když jsme si v poločase řekli, že domácí začnou třetí čtvrtinu ještě s větší energií, tak přesně to se stalo, ale my jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Padly jim tam nějaké střely, ale to už není náhoda, že jim to tady takhle vychází. Oni mají svou kvalitu, není to žádné štěstí nováčka. Když mají v zádech takovéhle fanoušky, jsou velmi nebezpečný tým. Utekli nám na ten nejvyšší rozdíl a my nejsme v současnosti v takovém stavu, abychom v této atmosféře proti takovému týmu zvrátili dvacetibodovou ztrátu. Ve sportu se vám prostě vrátí, co tomu dáváte, a tím bych to shrnul.