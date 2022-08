Hlasujte v anketě pod článkem

Prohlédněte si soutěžní snímky v přiložené fotogalerii výše a pak hlasujte v anketě na konci článku pro ten, který se vám nejvíce líbí. Hlasovat můžete každou hodinu, a to až do neděle 1. 8. do 20 hodin.

Tři snímky s největším počtem hlasů postoupí do velkého finále, které se uskuteční na konci srpna.

Chcete také soutěžit?

Je to jednoduché – pošlete nám svou auto fotku z vašeho letního cestování na e-mail jiri.humplik@denik.cz a budete ve hře.

Pokud máte hezkou auto fotku i ze svých dovolených v minulých letech, klidně nám do soutěže pošlete i takovýto „retro“ snímek. Aby snímek mohl být zařazen do soutěže, je třeba, aby e-mail obsahoval i vaše jméno, příjmení a bydliště. Do mailu připište i pár slov o vaší fotce.

Velké finále o pobyt a další ceny

Vaše snímky budeme postupně zveřejňovat na webu www.denik.cz/auto a hlasování o nejlepší z nich na webu poběží během léta každý týden. Z každého kola postoupí tři fotky s nejvyšším počtem hlasů do velkého finále, které se uskuteční na konci srpna.

Celkový vítěz se může těšit na zmíněný týdenní pobyt v hotelu Pytloun v Harrachově (www.pytlounwellnesshotelharrachov.cz/cs). Druhá cena je vertikální ergonomická 2.4G bezdrátová myš od Yenkee, třetí v pořadí získá držák telefonu na řídítka kola s úložným pouzdrem rovněž od firmy Yenkee (www.yenkee.cz).

Kdo už postoupil do finále

V prvním kole soutěže získali nejvíce hlasů tito tři čtenáři, jejichž fotky postupují do velkého finále. Na všechny soutěžní fotky prvního kola se můžete podívat ZDE.

1. místo - 374 hlasů – Miroslava Vilímová, Ostrov

2. místo - 250 hlasů – Michaela Pilnajová, Česká Lípa

3. místo - 228 hlasů – Martin König, Chlebičov

Ve druhém kole soutěže získali nejvíce hlasů tito tři čtenáři, jejichž fotky postupují do velkého finále. Na všechny soutěžní fotky druhého kola se můžete podívat ZDE.

1. místo - 547 hlasů – Karolína Dědečková, Liberec

2. místo – 382 hlasů – Daniela Melicharová, Dolní Podluží

3. místo – 350 hlasů – Jana Macháčová

Ve třetím kole soutěže získali nejvíce hlasů tito tři čtenáři, jejichž fotky postupují do velkého finále. Na všechny soutěžní fotky třetího kola se můžete podívat ZDE.

1. místo – 346 hlasů – Martin Švajcr

2. místo – 200 hlasů – Lukáš Kolumpek, Jičín

3. místo – 174 hlasů – Markéta Křížová, Česká Lípa

Přejeme vám krásné léto za volantem vašeho vozu a bezpečnou jízdu na dovolenou i zpátky domů. A těšíme se na vaše fotky z cest!

* Soutěž podléhá obecným pravidlům soutěží v regionálních Denících - více zde.