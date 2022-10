Nová Toyota Corolla Cross měří na délku 446 centimetrů, její šířka dosahuje 182,5 cm a výška 162. Jedná se tedy o typického zástupce rodinného SUV v kategorii vozů nižší střední třídy.

Prohlédnout si ji můžete v naší komentované fotogalerii.

Jak už je pro Toyotu typické, pro pohon tohoto vozu byly vyvinuté nové hybridní jednotky. Ty budou na výběr dvě, přičemž ta silnější s dvoulitrovým čtyřválcem poskytuje souhrnný výkon 197 koňských sil, zatímco ta slabší s osmnáctistovkou přesně 140.

Silnější verze navíc může mít za padesátitisícový příplatek poháněna také kola zadní nápravy. To díky přídavnému elektromotoru, který má výkon 40 koní a točivý moment 84 Newtonmetrů. Zatím jsem při mezinárodní novinářské prezentaci neměl možnost vjet s touto verzí do terénu, ale lidé od Toyoty se dušují, že se tam rozhodně neztratí.

Nejmenší české auto je pohledné, ale docela pomalé: Test Toyoty Aygo X

Zato jsem měl možnost vyzkoušet na hodně členitých silnicích v okolí města Barcelona verzi jak s pohonem pouze předních, tak rovněž všech kol.

Úspornější je samozřejmě "předokolka". Při značném využívání potenciálu ve sportovním módu (vůz v něm opravdu bleskurychle reaguje na sešlápnutí pedálu akcelerátoru) se spotřeba vyšplhala až k hranici devíti litrů. Kolega, který je vyznavačem rozvážnějšího a úspornějšího stylu jízdu pak na podobných silnicích pak docílil pětilitrové hodnoty spotřeby na sto kilometrů. Ani on ale rozhodně nebyl při svém řízení brzdou provozu.

Při jeho jízdě navíc v inteiréru panovala podstatně větší akustická pohoda než při mém řízení. To totiž do interiéru hodně pronikal zvuk do vysokých otáček konstantně vytočeného motoru. Ten je totiž tradičně spojený s automatickou převodovkou typu CVT.

Přítomnost zadního elektromotoru, který se na suchých asfaltových silnicích dostával ke slovu hlavně při výjezdech z ostrých "vraceček" se pak projevila nárůstem spotřeby v řádu cca půl litru. Líbilo se neutrální chování vozu v zatáčkách i solidní ochota k požadovaným rychlým změnám směru. Brzdy reagovaly adekvátně na sílu sešlápnutí brzdového pedálu a podvozek působil příjemně komfortním dojmem. Zejména retardéry vůz zvládá s grácií. V obloucích se sice auto nakloní výrazněji než někteří jeho konkurenti, ale není to nic, co by řidiče ani jeho spolucestující muselo zneklidňovat.

První elektromobil Toyoty má české ceny a rekordně dlouhou záruku na baterii

Interiér v klasickém duchu

Toyota se snažila svůj nový model uzpůsobit rodinným potřebám. Kvůli tomu například vytvořila velký vstupní otvor do oblasti zadních sedaček, kde se navíc dveře dají otevřít hodně doširoka. Maminky a tatínkové tak budou snadněji usazovat dovnitř ratolesti v autosedačkách.

Starostliví rodičové určitě ocení také novou sadu bezpečnostních asistenčních systémů, která souvisí také s instalací přední kamery s podstatně delším dosahem "vidění". Další sada (12!) kamer slouží jako pomocník pro zobrazování okolí při parkování.

Na druhou stranu, v rodinném autě bych si představoval větší zavazadlový prostor než ten, který má objem 436 litrů. V zadních sedačkách navíc není otvor pro prostrčení delších předmětů, opěradlo lze skládat jen ve dvou částech a zadní lavici není možné posouvat.

Trošku výhrady mám i ke kvalitě a designu kabiny v přední části. Plast na palubní desce totiž kůži imituje dosti neuměle a postrádal jsem nějaké designové prvky, které by ozvláštnily lehce ponurou atmosféru zde panující.

Divím se, že někdo pořád nechápe zipování, říká plavkyně Barbora Seemanová

Na druhou stranu, řidič si na tento vůz snadno zvykne. Pod velkým centrálním displejem, který již poměrně ochotně reaguje na zadané úkoly (dříve v některých Toyotách nebylo zrovna obvyklé) se nacházejí klasické otočné ovladače pro nastovování teploty na klimatizaci, jízdní módy lze navolit stiskem tlačítka u voliče převodovky a dobře dosažitelná a viditelná jsou třeba i tlačítka na zapnutí vyhřívání sedaček a volantu.

Auto bude možné i díky aplikaci MyT dálkově vyhřát či vychladit. Mezi další funkce patří také dálkové zobrazování stavu paliva nebo polohy zaparkované Toyoty Cross.