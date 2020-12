Taková zpráva by neměla žádný výbušný obsah, kdyby nebylo dopředu zřejmé, že žádný jiný z jedenácti uchazečů neměl v konkurzu šanci.

Pomíjím fakt, že Mlsna je ostřílený legislativec, snaživý kariérní byrokrat a muž s předpoklady vést antimonopolní úřad na vysoké profesionální úrovni. Nelze se ale smířit s tím, že vláda i všichni zájemci před veřejností sehráli nedůstojnou stínohru.

Miloš Zeman si Mlsnu vybral, což dal najevo jeho demonstrativním pozváním do Lán už 15. října. Tím se Mlsna stal hradním kandidátem, a protože do funkce ho jmenuje prezident, nebylo nadále co řešit. Je škoda, že si právník Petr Mlsna neosvojil pravidlo nastolené nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem.

Ten kdysi pozvání na schůzku s prezidentem odmítl, aby zcela vyloučil jakékoliv ovlivňování v živých kauzách. Mlsna si tak pod nohy své brněnské mise předem hodil klacek.