Je jisté, že nová vládní opatření covid nezastaví. Naopak není jisté, zda pomohou zdravotnictví. A je správné, že rozdělují lidi na kastu privilegovanou a neočkované párije?

Bavorák je zdejší lidový osvěžující nápoj. Z fernetu a toniku. Někteří hostinští ho doporučují jako recept proti kocovině. Takzvaný vyprošťovák. Bavorský model, z něhož vyšla Babišova vláda, má společnost vysvobodit ze sžíravého bolehlavu nekonečné epidemie. Je založen na tom, že nejsou uznávány antigenní ani PCR testy. Neočkovaní se tedy nedostanou za kulturou, sportem nebo do restaurací. Zároveň se hojně testuje ve firmách i ve školách. Nemocenská je stoprocentní a ošetřovné vysoké.

Covidový listopad

Česko nebude zdaleka tolik testovat. Ani motivace zůstat doma s nákazou, nebude tak silná. Proto kritici mluví o tom, že se nejedná o žádný bavorský model, nýbrž místní lidovou tvořivost. Ne bavorák, nýbrž „čúčo“. Toto víno bolení hlavy rozhodně nezahánělo.

Když zůstaneme u našeho alkoholického přirovnání: Hlavní patálie není ani v tom, z čeho je náš utrejch proti covidu složen, ale prostředí, ve kterém ho pijeme. Na rozdíl od Bavorska a většiny civilizovaných zemích po nás totiž téměř nikdo v hospodě nebude chtít očkovací „průkaz“. Hrozí vážné nebezpečí, že se vše mine účinkem. Proč bych nezašel na jedno, když mi v tom nikdo nebrání? A že kašlu jako v posledním tažení? No a? Těch virózek tady obchází.

Dělení lidí na „lepší“, očkované a „horší“, neočkované přinese mnoho třenic a svárů. Je to popření myšlenek sametové revoluce, bude se hlásat. Lidé teď nemají rudou leč zelenou knížku, aby se domohli výhod. Tato argumentace je ovšem lichá. Zde neběží o žádné kastování, kdepak. Je to hygienické opatření, které směřuje k ochraně společnosti.

Nejde o to virus zastavit. Na to zatím nemáme. Jde o to ochránit nejzranitelnější a zdravotnický systém jako takový. A hospodářství. Není únosné, aby se lidé dusili bez pomoci na nemocničních chodbách. A další uzávěra už může být pro hospodářství, které taky lapá po dechu, osudová na mnoho let.

Rakušané aspoň něco dělají

Loni se vláda rozhodovala pod tlakem okolností. Vždy zasahovala pozdě, téměř vždy nedostatečně. To zůstalo i nyní. Kdyby nynější kroky přišly před čtrnácti dny, netřásli bychom se. Lepší však nyní než nikdy.

Veškerá tíha ale leží na lidech. Ti, kdo váhají, by se měli rozhodnout pro očkování. Ti, kdo se necítí dobře, by měli zůstat doma. A ti, kdo nechtějí druhé „obtěžovat kontrolami“, by si měli uvědomit, že svým způsobem mohou takto zabít i své příbuzné.