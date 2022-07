Tak nějak by se při vší úctě dalo popsat pondělní jednání německého ministra hospodářství Roberta Habeka a jeho českého protějšku Jozefa Síkely o plynové krizi. A to proto, že bez ruských dodávek plynu jsou obě země nejméně pro příští zimu nahrané. Německo proto, že vsadilo na plynovody Nord Stream 1 a 2 a na to, že bude Vladimir Putin normální. A Česko vsadilo špatně hned dvakrát. V kontraktech plynu stoprocentně na Rusko a v dopravních cestách zase na Německo. Bylo to levné, zdánlivě spolehlivé a Češi si tak trochu alibisticky říkali, že Němci přece budou mít plyn z Ruska vždycky. A když ho budou mít oni, tak ho budeme mít díky tomu i my. Ostatně vede přes nás plynovod Gazela, kterým Němci přepravují plyn ze severu Německa na jih přes české území. A to je v případě nějaké krize docela spolehlivá páka.

Benzin v Česku je dražší než v Německu

Jenže takhle sázka prostě nevyšla, protože se může stát, že jediné, co bude v dalších měsících plynovody běhat, budou myši. Rusko začíná „opravu“ plynovodu Nord Stream 1 a názory, že ho do jara nepustí, jsou stejně časté jako ty uklidňující, že to nedává pro Rusko ekonomický smysl. Ale to nedává ani současná agrese proti Ukrajině.

Naštěstí tu máme „unijní solidaritu“, a to v případě plynu dokonce právně závaznou. Jenže i když třeba ve Španělsku je plynu dost, není jak ho do Německa či Česka dopravit dostatek. Už za nějaké dva týdny uvidíme, jak těžká zima nás čeká. Dobrou zprávou je, že ta příští už by měla být z hlediska plynu v pohodě. Tou špatnou je, že přes evropskou solidaritu bychom se měli začít otužovat a plynem šetřit. Plyn, který teď ušetříme, totiž v zimě jako když najdeme.