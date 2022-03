Autor je spisovatel

Řekl to, protože byl nejen chytrý, ale i moudrý, a měl tedy o sobě řadu pochybností. Spousta lidí ovšem odpovědi na každou otázku má a je to nepřímo úměrné tomu, coo daném tématu vědí. Sociální sítě jich jsou plné a také volební místnosti.

„Používají technologie, aby vás cenzurovali, používají skrytý systém, aby vás špehovali, používají zpravodajské služby, aby na vás ušili boudu, používají média, aby vás pronásledovali, používají právní systém, aby vás stíhali, falšují volby, aby vás zbavili práv, zničili vás a zničili vaše životy, a přitom tvrdí, že oni jsou ti, kdo budou bránit vaši demokracii a vaši spravedlnost. Jsou to jen kecy, tak to je.“

Autorem druhého citátu je Donald Trump, bývalý americký prezident, který právě zahájil prezidentskou kampaň na další volební období. A protože v USA se každý může stát prezidentem dvakrát, nestojí mu v cestě nic kromě kandidáta demokratů, který by ho dokázal zastavit.

Pěna dní: Loď s uprchlíky v Praze

To, co Trump řekl, vyjadřuje přesně definici populismu – rozdělit společnost na: Oni (elity, Židé, zednáři, kapitalisté, spiklenci…) a My (pracující lidé, obyčejný Honza, já se zdravým selským rozumem). Fungovalo to vždy, jakmile se společnost stala natolik složitou, že jí nebylo možno ihned porozumět, a jakmile se objevily ekonomické tlaky, které vyvolávají v lidech strach z budoucnosti.

„Takže, Ukrajina je země v Evropě. Existuje vedle jiné země, která se jmenuje Rusko. Rusko je větší země. Rusko je mocná země. Rusko se rozhodlo napadnout menší zemi jménem Ukrajina. Takže je to v podstatě špatně a je to v rozporu se vším, co zastáváme.“

Autorkou třetího citátu je Kamala Harris, viceprezidentka Spojených států amerických. Proč právnička z Harvardu používá formulace, jako by mluvila s Hurvínkem? Protože zná intelektuální úroveň svých voličů. Bůh ochraňuj Ameriku.

