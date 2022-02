Před sedmi lety měla ministryně pro místní rozvoj z hnutí ANO k dispozici 7,5 miliardy korun, za něž se mělo do roku 2023 postavit 5000 sociálních bytů. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se kvůli nezájmu žadatelů v průběhu let snížila částka z příslušného operačního programu na 4,5 miliardy korun. Když se dokončí vše, co se podle projektů rozestavělo, získá ubytování 2212 rodin.