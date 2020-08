Ve stínech žhavého léta se poněkud schovala důležitá změna, kterou přináší novela školského zákona. Ta především ponechala středoškolákům volbu mezi státní maturitou z matematiky a cizího jazyka, ale není to jediný důležitý posun. Ten další pocítí už žáci, kteří letos v září nastoupí do posledního ročníku SŠ. Znalosti ze všech povinných předmětů totiž budou prokazovat jen v didaktických testech. Vše ostatní, tedy sloh a ústní zkoušení, se přesouvá do školní profilové části. Bude jen na mateřských vzdělávacích ústavech, jaká témata svým žákům vyberou a která literární díla budou před komisí rozebírat.

Foto: Deník

Pro odborné střední školy je to úleva. Strojaři budou moci psát třeba o motorech pro formule, chemici o nobelistovi Jaroslavu Heyrovském. Bude to víc práce i odpovědnosti, ale po ní ředitelé vždy volali, takže teď by měli slavit. Otázka je, zda tím má debata o podobě maturity skončit. Jsem přesvědčena, že nikoliv. I inovovaný maturitní model se mi jeví jako zastaralý a málo individuální.