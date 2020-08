Díky stovkám miliard na podporu zaměstnanosti, živnostníků, lázní nebo nájemců se ekonomika zatím jakž takž drží. Všichni sice s obavami vyhlížejí podzimní měsíce, během nichž skončí program Antivirus a firmy zákonitě začnou propouštět ve velkém, ale i s tím se dá něco dělat. Jsou tu peníze ze záchranného programu Evropské unie a nezahálejí ani šikovné start upy a technologické firmy.

Daleko temnější je pohled na nápady, které prší ze Strakovy akademie a týkají se zvyšování penzí o tisíce korun nad valorizační minimum. Voliči ANO a ČSSD se rekrutují především z řad seniorů, ale tak brutální nakupování přízně musí ponižovat i je. Myslím, že ani důchodci by na takovém výměnném obchodu za své hlasy netrvali. Chápou, že země se potřebuje ze svízelné situace dostat co nejdříve, takže s bonusy by počkali na lepší časy.

Tanečky kolem superhrubé mzdy jsou též na pováženou. Zrušena by měla být určitě, avšak k radikálnímu snížení daně z příjmu na 15 procent, které požaduje premiér Andrej Babiš, by se mělo přistoupit až po důkladné analýze a zvážení všech možností, jak vyplnit výpadek 90 miliard na příjmové straně rozpočtu. Populistická gesta mohou republiku zavést do dluhového Mordoru. Jeho zkázonosné plameny by pohltily především naše děti.