Takto jsem o svízelné situaci samoživitelek psala před třinácti lety. Tehdy sněmovnou už poněkolikáté neprošel návrh zákona z pera poslankyně ČSSD Anny Čurdové o náhradním výživném. Teď by se snad konečně měly věci napravit, protože poslanci dnes mají podobnou předlohu přijmout. Dcery paní Dostálkové, které si musely odříct sportovní kroužky nebo taneční, už jsou sice dávno dospělé, ale mezitím se narodily děti, které znovu trpí rozchodem rodičů.

Data přitom hovoří jasně – až 31 procent samoživitelů alimenty nedostává vůbec a 13 procent nepravidelně. Vláda by zajisté neměla suplovat povinnosti matek a hlavně otců (těch je zhruba 94 procent), kteří od rodiny odešli. Pokud ale není schopna najít a uplatnit dostatečně účinný mechanismus, jak od nich peníze pod hrozbou sankce získat, musí především dětem podat pomocnou ruku.

Nyní přichází s podporou do 3000 korun měsíčně, která by se vyplácela nejdéle dva roky. Podmínkou by bylo, že rodič nedostal peníze za čtyři měsíce a začal je soudně vymáhat. I to je pro samoživitele bez příjmů velká zátěž, ale bude to aspoň nějaká jistota. Na takové záchranné lano by se prostředky měly najít vždy.