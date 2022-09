Těžko se to píše, při všech těch zvěrstvech, kterých se Rusové za dvě stě dní své „speciální operace“ na Ukrajině dopustili. Ale to, co jsme doteď na Ukrajině sledovali, ještě nebyla totální válka. Rusko nemobilizovalo, ruská letadla plošně nebombardovala Kyjev a další ukrajinská města, Moskva nepoužila jaderné zbraně. Plynovodem přes Ukrajinu stále proudí ruský plyn a ropovody ropa.