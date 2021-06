Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Je to neuvěřitelně dlouhých více než osmnáct let. Mému synu Jakubovi, který je dnes pokročilý vysokoškolák, bylo šest, když to v této zemi naposledy vypadalo normálně. Kdy jsme tu měli prezidenta, vládu a parlament, kteří se dokázaly shodnout na tom zásadním. Na tom, že naše země má směřovat na Západ, do Evropské unie a NATO, že má podporovat demokracii a lidská práva kdekoli na světě. A že se naopak nemá klanět diktátorům a totalitním režimům kdekoli na světě.