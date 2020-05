Procestoval jsem víc než osmdesátku zemí, téměř na všech kontinentech. Ale když se mě někdo zeptá, kde bych chtěl žít, tak odpovím, že tady. Tady v Evropě.

Foto: Deník

Není to proto, že bych nebyl hrdým Čechem, že bych neměl rád svoji vlast, kterou dokážete najít při pohledu z vesmíru i bez mapy, chráněnou ze všech stran horami. Je to malebné místo, zvláštně do sebe uzavřené, dávající pocit bezpečí. Mnohdy falešného, jak se mohli přesvědčit za nacistické okupace, která skončila právě před 75 lety, i moji rodiče a prarodiče. Ta naše kotlina se o dalších pár let stala na dlouhé roky pastí, klecí, kde směrem na západ byla plot, dráty a vojáci. Tvrdili nám, že nás tím chrání, ale nebyla to ochrana, ale vězení. Teď jsme to na měsíc zažili znovu. Jen ta klec byla všude, o Slovensko menší. A zase nás to mělo chránit, ne před imperialisty, ale před virem.