K čemu potřebujeme USA

Něco takového se na Twitteru Andreje Babiše ještě neobjevilo. „Díval jsem se teď na vícero videí z Běloruska, kde zbabělá agresivní policie mlátí bezbranné lidi. Je to neuvěřitelné zvěrstvo. Pevně doufám, že jsou to poslední hodiny diktátorského režimu a že občané zvítězí,“ napsal premiér. A v pátek k tomu dodal, že Evropská rada musí vyhlásit sankce proti minskému režimu, které nesmějí skončit, dokud tam neproběhnou svobodné volby za účasti mezinárodních pozorovatelů. To jsou slova, která takto jasně dokázal v této zemi formulovat Václav Havel a ve svých lepších chvílích snad ještě premiér Mirek Topolánek.

Foto: Deník