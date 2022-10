Když bylo Řecku v roce 2015 nejhůř, zvolilo si do čela své vlády prvního eurokomunistu v historii západní Evropy. Alexis Tsipras ve své volební kampani dělal ramena, sliboval, že on provede Řeky slzavým údolím dluhové krize bez ztráty životní úrovně a výše důchodů. Že to s Evropskou unií na čele s Německem vyjedná lépe, než by to zvládly „normální“ vlády sociálních demokratů nebo pravice. Zkoušel všechno možné, včetně referenda, ale nakonec stejně udělal, co se udělat muselo. Seškrtal Řekům důchody a platy, prodal z řeckého státního majetku, co se prodat dalo a přes popření sama sebe zachránil Řecko, za které nesl odpovědnost.