Začalo to spory mezi premiérem Babišem a vicepremiérem Hamáčkem o míru rozvolňování před druhou vlnou a vyvrcholilo absurdní nedohodou kolem daní, kdy oba v roli poslanců podali protichůdné pozměňovací návrhy.

Připomínám, že původně se vláda shodla na premiérově verzi, tedy zrušení superhrubé mzdy se sazbami daně z příjmu 15 a 23 procent. Poslanci ANO se ve sněmovně opřeli o ODS a SPD a prohlasovali předlohu svého šéfa. Už to byl důvod k odchodu ČSSD z vlády.

Nádavkem prošel i pirátský podnět na výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Teď má vše vyřešit Senát, kde si podávají kliku straničtí lídři s recepty na to, jak ze šlamastyky ven. Nikdo už neví, co je vlastně na stole a jaké dodatečné náklady to přinese.

Pokud projde poslední Babišův plán s 20 miliardami kompenzací pro obce a kraje, sekera bude 110 miliard, tedy jen o dvacet menší než ta, již schválila sněmovna. Aby toho nebylo málo, členové rozpočtového výboru včetně poslanců ČSSD a KSČM nedoporučili přijmout navržený státní rozpočet.

Takže čím dříve tahle nefunkční koalice skončí, tím lépe. Andrej Babiš nechť dovládne jednobarevně, aspoň bude jasné, že odpovědnost za všechna rozhodnutí nese výlučně on.