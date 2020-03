Jak vážně máme tento apel vzít od člověka, který ve stavu nouze bez roušky ležérně posedává v křesílku pod polskou vlajkou (tak ta česká po celou dobu v záběru vypadala), děkuje na prvním místě Číně a posílá herce do domovů důchodců, v nichž je přísný zákaz návštěv?

Asi nemá cenu se tím dál zabývat, Miloš Zeman prokázal, že není schopen promluvit k národu jako skutečný státník, který má moudře povzbudit všechny občany, poděkovat lidem v první linii, dobrovolníkům, ale zmínit se i o tom, co nás ještě čeká.

A právě to je moment, u něhož se chci zastavit. Teprve včera šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula uvedl, že nakažených může být kolem patnácti tisíc, karanténa potrvá ještě nejméně měsíc, a nebude-li veřejnost dbát přísných nařízení vlády, vyhlásí zákaz vycházení.

Nastupující slovenský premiér Igor Matovič v ČT řekl, že hlavním úkolem jeho vlády bude hrát s otevřenými kartami, lidem nic nezamlčovat a plně je vtáhnout do vládní agendy. Nechci tím říct, že by čeští ministři něco tajili. Zpočátku ale věci nebrali vážně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prostě nemůže říct, že roušek a respirátorů je a bude dost, když praktici, stomatologové, ambulantní lékaři hlásí, že nemají žádné.

Spoustě přehmatů se dalo předejít. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nouze mělo přijít o týden dříve, jak požadoval ministr vnitra Jan Hamáček. Především proto, aby vláda, hejtmani či nemocnice mohli nakupovat zdravotní materiál v nestandardním režimu, tedy bez výběrových řízení.

Jakmile bylo jasné, že roušek je totální nedostatek, měl premiér Andrej Babiš požádat občany, aby si je svépomocí šili doma a rozhodně si je nasazovali při každém opuštění domova. Vojtěch měl vysvětlit, jak zakrytí nosu a úst zásadně ochrání celou populaci a je vlastně klíčovým opatřením v boji s koronavirem.

Těžko lze pochopit, proč se před jednotlivými pokyny kabinet neradí s odborníky. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza doporučoval, aby obchody s potravinami byly pro se-niory otevřeny ráno, jak jsou na to zvyklí. Vláda neposlechla a chaoticky měnila otevírací dobu po 24 hodinách. Nedala ani na šéfa lékárnické komory Aleše Krebse, který upozornil, že lékárny musejí být pro lidi starší 65 let dostupné permanentně. Zase se to změnilo až po dni špatných zkušeností.

Dodávky z Číny začínají do Česka proudit díky kontaktům prezidenta Zemana a ministra vnitra Hamáčka. To je chvályhodné. Přesto si občané zaslouží vědět, jaký museli čeští politici udělat Pekingu ústupek a jak hluboké bylo jejich pukrle před čínským velvyslancem, jehož odvolání ještě před čtrnácti dny žádal i premiér. Všichni chápou, že roušky se vyrábějí ve velkém jen v Číně, a je skvělé, že lidé s kontakty v říši středu jejich dodávky zařídili, ale národ má právo vědět, čím za to – kromě peněz – zaplatíme.

Fakt je, že vláda každým dnem působí profesionálněji, vicepremiér Karel Havlíček má na to, aby účinnými opatřeními zkrotil ekonomický pokles, který bude dramatický. Alena Schillerová musí pumpovat do podnikatelského sektoru peníze a Jana Maláčová zachraňovat zaměstnance a lidi bez práce, aby nezůstali bez prostředků. Všichni kolem sebe musejí mít odborné poradce, kteří vidí dál než za jeden týden.

Není skutečně doba na bezhlavou kritiku, ale povinností novinářů je upozorňovat na chyby, aby se jim příště předešlo. Aby mohl platit závěr reportáže amerického vysílání CNBC, která srovnávala, jak si jednotlivé vlády vedou v boji s Covid-19. Jako nejlepší vyhodnotili Českou republiku.