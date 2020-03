Děti nejsou zpozdilé. Dávno si spočítaly, že známkování beztak nebude. A když už, tak velice, ale opravdu velice mírné.

Od učitelů je ohromné, jak se snaží zaujmout budoucnost národa internetovou výukou. Jenže kdo má být ten dráb, který ohlídá, aby děti raději nepřeklikly na Fallout nebo Sex education? (To první je prý nějaká módní hra, to druhé lehce nemravný seriál).

Učítelka od veřejnoprávní televize je chvályhodná vymoženost. Jenže nevycválaný výtečník se k ní dá přikovat výhradně, když dává názorné pořady o páření vyšších primátů. To zas nemusí vidět zbytek rodiny.

Nezbývá, než abychom se role kantora ujali sami. Teď je ta pravá chvíle. Co škole pořád a právem vyčítáme? Samé biflování prvků, prvoků a prvosenek, praktického jak šafránu. Dalimilové, Kosmové, Brutové, Kleopatry, jenže kdo byl třeba takový Ludvík Svoboda, děcko neví. Například finanční gramotnost, to je úplný základ všeho. Člověk by měl umět zacházet s penězi jako Old Shatterhand s medvědobijkou. To je přece přirovnání!

Cha, to by nějaká učitelka nevydumala. Chce to hodně příkladů z běžného života. Kde sehnat nejlevnější půjčku. Jak hlídat rodinný rozpočet… a připravit si odpovědi. Oni se totiž určitě zeptají, proč to nedělám já, když se teď prsim. Na učitele by si tohle nedovolili.

Nebo se snad někdo odváží zeptat: „Proč neděláte něco výnosnějšího, když nás tady učíte, jak zbohatnout?“

S těmi modernějšími dějinami je to naštěstí jednodušší. Je ideální doba, abychom dětem názorně vysvětlili, jak se žilo za socialismu: „Přesně jako teď, miláčku. V obchodech nebylo zboží, zato fronty. Doktorovi ses nedovolal. Nikam se nesmělo jezdit. Politici se tvářili jako strašidla a pořád jenom něco nařizovali a zakazovali. Každej policajt tě mohl sjet a pokutovat, pokud se mu nelíbilo, co máš na sobě.“

Dítě nevěřícně zakroutí hlavou: „Jak jste to mohli vydržet?“