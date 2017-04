Zuzanu do registru dárců kostní dřeně dovedla náhoda

Žamberk, Praha - V pražském Obecním domě se v pátek večer uskutečnilo slavnostní oceňování dárců kostní dřeně. Mezi 44 dárci z celé republiky mělo opět zastoupení i Orlickoústecko.

Mezi 44 oceněnými dárci kostní dřeně byla také Zuzana Fousková ze Žamberku.Foto: ČNRDD

Zástupci Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně poděkovali Zuzaně Fouskové ze Žamberku. Ona, stejně jako další ocenění, loni darovala krvetvorné buňky pacientovi s leukémií.

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD):

K 31. březnu měl 71 167 potencionálních dárců.

Hlavním cílem ČNRDD je soustavně budovat databázi lidí, kteří jsou ochotni kdykoliv v budoucnu darovat část vlastních krvetvorných buněk neznámému nemocnému.

Když Zuzaně Fouskové zazvonil telefon a zazněla otázka, jestli je ochotná pomoci, rozklepala se. Dnes už na to ale vzpomíná s úsměvem, dobrým pocitem a přesvědčením, že by do toho šla znovu. V registru byla tehdy krátce. Vstoupila do něj zhruba před třemi lety, když byla se synem na mateřské a krátila si čas surfováním po internetu. „Pořád jsem koukala po internetu," vzpomíná se smíchem. Natolik ji upoutal příběh dárce, že začala zjišťovat, kde se může zaregistrovat. A brzy už jela na odběr krve do Ústí nad Orlicí.

A pak přišel telefonát z hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Následovaly další testy… a pak další telefonát. Zuzana byla ideální dárkyně. „Měla jsem strach," přiznává. Empatie a osobní statečnost ale byly silnější, překonala strach a absolvovala odběr v Plzni. „Sestřičky byly milé, nebolelo to," popisuje Zuzana, která pracuje jako dělnice, a dodává to podstatné: „Veškerou bolest převáží dobrý pocit z toho, že někomu můžete zachránit život."