Zřícenou střechu ohledává znalec

Česká Třebová – Vyšetřování pádu střechy na nové sportovní hale Na Skalce pokračuje. Ve středu po celý den u haly operoval jeřáb, který měl dřevěné střešní vazníky zvednout a přemístit, aby je mohl ohledat znalec.

Zřícenou střechu ohledává znalecFoto: Deník/Tereza Vaisová

To doposud nebylo možné, podle ředitele Profistavu Tomáše Zavřela by znalecké práce přímo v místě havárie byly riskantní. Policie případ i nadále vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Hejtmanství coby investor stavby za 58 milionů stavbu reklamuje, hejtman Martin Netolický však požaduje jiný typ střechy.



„Nedovedu si představit, že by, byť i opticky, byla konstrukce stejná. Je podstatné, aby se žáci soustředili na výuku, a ne na sledování střechy," podotkl hejtman.



Nová hala stojí v těsném sousedství Vyšší odborné školy a Střední školy technické, která ji měla primárně využívat. Škola však teď místo tělocviku v nových prostorách řeší, jak zabránit dalším hmotným ztrátám. „Prostory vestibulu a šaten temperujeme, částečně je puštěná i vzduchotechnika, aby nezamrzla. Máme tam náklady na energie, ale zabraňujeme tím vzniku dalších ztrát," uvedl ředitel školy Milan Kment. Střecha je na odpis, i stav viditelně nepoškozeného vestibulu a šaten musí posoudit odborníci. Společně se střechou pak čeká oprava i poškozenou podlahu, na kterou se přímo během zápasu střecha zřítila.



Generálním dodavatelem stavby byla firma Profistav Litomyšl. Střechu haly s konstrukcí z dřevěných vazníků stavěla pražská firma Cecolegno, která Profistav přesvědčila svými referencemi i specializací na dřevěné konstrukce.