´Zdobím všechno, co se dá,´ říká malířka

Letohrad – Jako dospívající dívka začínala s obyčejnou tužkou, pak malovala na porcelán, dřevo a toužila po práci se zlatem. Nakonec ale propadla sklu a vyučila se v oboru malování skleněných ozdob, kterému se věnuje dodnes. Zdeňka Šafránková z Letohradu má právě nyní před Vánoci nejvíc práce.

Zdeňka Šafránková.Foto: archiv

„Maluji a maluji," konstatuje s tím, že letos je poptávka po všech barvách. „Ale převládá zlatá, červená a fialová s bílou," vyjmenovává a přiznává, že sama má nejraději ozdoby průhledné s bílou malbou připomínající krajku.

LIDÉ SE VRACÍ KE SKLU

Její nabídka skýtá pestrý repertoár ozdob – kulaté, oválné i protáhlé. Lidé se jí však často ptají, zda maluje na české sklo. „Hrdě odpovídám, že ano," podotýká a dává jasně najevo, že jiná varianta nepřichází v úvahu. Konkurencí jí nejsou ani plastové ozdoby. „Nemají tu čistou průhlednost, lesk a kouzlo," říká na jejich adresu.

Inspirací pro Zdeňku Šafránkovou byl její strýček, malíř Jaroslav Tschöpa. „Díky němu jsem pochopila základy a touhu ze sebe dostat to nejlepší. Jeho pochvala pro mě byla největším oceněním," vzpomíná a upřesňuje, že její začátky byly v malé fabrice v Rokytnici v Orlických horách, kde se vyučila a poté začala pracovat.

PEŘÍČKA I KRAJKA

K malování toho nepotřebuje mnoho: latexové a akrylové barvy a lepidlo. „Převážně pracuji s barvami, které co nejrychleji po namalování zasychají. A co je důležité, ředí se vodou bez nepříjemných výparů. Pracuji i s dětmi ve školách a na řemeslných trzích a nebylo by dobré se kolem nich pohybovat s různými zapáchajícími ředidly," konstatuje a dodává, že k dokonalosti třpytu používá třpytivé zásypy, kamínky a korálky. „Hodí se i krajka, peříčka a látkové dekorace," vyjmenovává příklady materiálů, které ke zdobení používá. „Zdobím, co se dá," přiznává s úsměvem.

Její krámek ve Zlaté uličce v Letohradu byste ale nyní hledali marně. „Ateliér už nemám, maluji doma," uvedla na dotaz, jedním dechem ale dodává, že kontaktovat ji může kdokoli přes e-mail. „Mé ozdobičky si též můžete pořídit v obchůdku u Evičky Stránské v Letohradu na náměstí," prozrazuje a přidává i jedno poděkování. „Všem, co mi fandí a mají rádi moji práci. Především mojí rodince, která mi je oporou a má se mnou trpělivost. Jelikož je u nás v tomto období samá ozdobička, barva a třpytivé zásypy, všude kam se podíváte," uzavírá.