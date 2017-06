Závodníka Čeňka Junka bude jednou připomínat muzeum

Dolní Čermná - Na konci května uplynulo 123 let od narození čermenského rodáka, slavného automobilového závodníka Čeňka Junka. Jeho sportovní úspěchy, ale i manželství s automobilovou závodnicí Eliškou Junkovou, bude jednou v Dolní Čermné připomínat muzeum.

Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy v Dolní Čermné.Foto: Michal Horák

Na jeho vybudování se pracuje. „Pro tento projekt byl vybrán objekt staré školy na náměstí v Dolní Čermné," informoval Deník starosta Petr Helekal.

„V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Předpokládám její dokončení do konce srpna 2017, a to včetně položkového rozpočtu. Po zjištění koncové ceny bude řešeno financování. Vzhledem k nastavení evropských fondů v tomto programovacím období nemáme pro tento druh projektu moc možností. V případě, že se nám nepodaří zajistit dotační prostředky, předpokládám, že objekt budeme rekonstruovat po částech z vlastních zdrojů. S ohledem na odhadované náklady – zhruba 20 milionů korun – a možnosti našeho rozpočtu to bude práce na mnoho let. Bude záviset na novém zastupitelstvu, jakou stavbě přiřkne prioritu," dodal.

Konkrétní termín otevření muzea proto ještě nepadl. „Osobně bych byl rád, kdyby to mohlo být co nejdříve," řekl Petr Helekal.

Po slavném závodníkovi, který zahynul v pouhých 34 letech, byla v Dolní Čermné pojmenována škola. Připomíná ho také pomníček, který byl odhalen při loňské Vzpomínkové jízdě na Elišku a Čeňka Junkovy. Pamětní deska byla usazena do kamene před usedlostí rodiny Hálových, ve které Junek vyrůstal. Třetí ročník jízdy na památku manželů Junkových plánují veteránisté na rok 2018.

O závodníkovi

Čeněk Junek se narodil 25. května 1894 v Čermné. Slavný závodník za mlada pracoval jako bankovní úředník, díky této práci poznal jednu ze svých dvou lásek – manželku, pozdější asi nejznámější československou automobilovou závodnici Elišku. Někdy v té tobě propadl Junek své druhé lásce – závodění. Už v roce 1922 vyhrál slavný závod Zbraslav – Jíloviště. Nejprve jezdil v mercedesu, poté co ho zničil, přešel na Bugatti. 15. července 1928, po řadě úspěšných závodů, startoval v německém Nürburgringu přezdívaném „Zelené peklo", ve kterém si nedojel pro vítězství, ale pro smrt. (aj)