Zavalí Dolní Moravu stovky aut turistů?

Dolní Morava - Podhorskou vesnici se třemi sty obyvateli katapultovalo otevření Stezky v oblacích mezi nejnavštěvovanější turistické destinace v kraji. Loňská premiérová sezona však ukázala, že na to nejsou dimenzované místní silnice ani parkoviště.

Stezka v oblacích v Dolní Moravě.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Jak řešit dopravní komplikace, které způsobuje příval turistů? Na silnici třetí třídy, která obcí prochází, by měly vzniknout kruhové objezdy, které uleví přetíženým jednosměrkám. Zahájení první etapy rekonstrukce silnice datoval Pardubický kraj na rok 2018. Navýšit počet parkovacích míst má zase velkokapacitní parkovací dům, který chce vybudovat provozovatel atrakcí nedaleko Hotelu Vista.

Vyhlídková věž táhne jak magnet, počet návštěvníků se vloni v nejexponovanějších letních dnech vyhoupl k sedmi tisícům. Podle starosty Dolní Moravy Richarda Nováka je na začátku léta těžké odhadnout, zda se loňské extrémy budou opakovat.

„V prvním roce od otevření stezky přijelo hodně lidí. Je otázkou, zda budou dny stejně frekventované jako loni nebo se návštěvnost ustálí na přijatelných hodnotách," uvedl Novák.

Pokud by se extrémní návštěvnost měla opakovat, obec by uvítala, kdyby turisté začali méně jezdit autem a více využívali veřejnou dopravu.

Kraj začal pracovat s myšlenkou přivést do rekreačního střediska trať.

Podle Richarda Nováka by Dolní Moravě také ulevilo, kdyby se změnila skladba návštěvníků. Problémem nejsou ubytovaní, ale turisté, kteří ve velkém dorazí na jediný den. A to i přes to, že tu jsou ubytovací kapacity čítající zhruba patnáct set lidí přes léto obsazené.

„I v loňském roce to tak bylo. Odpoledne po páté hodině, kdy odjeli jednodenní návštěvníci, už tu nebyla tak velká frekvence dopravy, nepohybují se tu masy lidí, a to i přesto, že ubytovaných je pětkrát víc než obyvatel obce," podotkl Novák.

Na první etapu rekonstrukce silnice má v roce 2019 navázat další. „V současné době je silnice vedoucí od spodního parkoviště U Slona jednosměrná. Naším cílem je její rozšíření na požadované parametry obousměrné komunikace. Součástí bude na většině úseku také chodník pro pěší, který zde v současné době chybí," uvedl hejtman Martin Netolický.

„Druhá etapa zahrnuje rozšíření a další nezbytné úpravy silnice v úseku od Hotelu Vista kolem stanice Horské služby, lanového parku a dále směrem k parkovišti a konečné autobusu," sdělil hejtman s tím, že v současné je zpracovávána projektová dokumentace.

Kraj také připravuje instalaci bezpečnostních prvků a dopravního značení s cílem zlepšit bezpečnost návštěvníků. Celkově je na zpracování projektu a zajištění bezpečnostních prvků vyčleněno v rozpočtu kraje pět milionů korun.