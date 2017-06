Zapomenuté Oustí vytahuje z šuplíků fotografické poklady

Orlickoústecko, Svitavsko - Velkou odezvu má na jaře založená facebooková skupina Zapomenuté Oustí, která je návratem do starých dobrých časů, kdy v Ústí nad Orlicí stávaly chaloupky jak z betlému, ulicemi se o pouti proháněl ledoborec Krasin a rozmach textilního průmyslu městu vynesl přezdívku „východočeský Manchester".

Přes 1750 členů

To všechno odnesl čas. Co zůstalo, jsou staré, leckdy zažloutlé fotografie archivované v domácnostech. Zapomenuté Oustí pomáhá sfouknout z fotoalb prach a vynést je světlo. „Je super, že lidé mají doma tak nádherné staré fotografie, a mám radost, že jsou ochotni se s nimi podělit na Facebooku," říká jeden z fanoušků této stránky. Pravidla jsou zde jednoduchá, vložit zajímavý obrázek může kdokoliv, vítané jsou i osobní příběhy nebo vzpomínky jako přidaná hodnota zveřejněných snímků. Co sem nepatří, jsou diskuze o současných problémech města.

Zakladatelku skupiny Alenu Jankovou, profesí knihovnici, mile překvapilo, jak rychle vzala facebooková stránka Oušťáky za srdce. Počet členů už přesáhl 1750. „Mám radost z každého příspěvku a jsem příjemně překvapená zájmem a slušností všech, kdo se k nám přidávají. Fascinuje mě ta snadnost dorozumění a porozumění, možnost okamžité reakce. Žijeme vedle sebe, potkáváme se, ale málokdo vás pustí do šuplíků se starými obrázky. Vážím si toho a těším se na další ´poklady´," svěřila se.

Název skupiny je sice shodný s loňskou výstavou srovnávacích fotografií v ústecké knihovně, k založení skupiny ale Alenu Jankovou inspirovaly především podobné skupiny týkající se Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou. Ty jasně svědčí o tom, že nostalgických sběratelů fotografií a jejich obdivovatelů je hodně nejen v Ústí nad Orlicí.

Najdou se i na Svitavsku, na Facebooku se z hlubin zapomnění vrací i historické fotografie dávno zaniklých zákoutí z Poličky nebo Moravské Třebové.