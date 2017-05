Zákaz kouření? Velká neznámá

Orlickoústecko, Svitavsko - V noci na středu museli kuřáci típnout cigarety. Strážníci razie v prvních dnech neplánují.

Málokterý zákon se tolik probírá u piva jako ten, který mimo jiné zakazuje kouření v restauracích a hospodách. Mnozí se těší na čistější vzduch a příjemné posezení u oblíbeného piva, a další se bouří, že je pošlapáno právo na svobodné rozhodnutí. Nikdo však nedokáže odhadnout, co nový zákon přinese a jaké bude mít důsledky. Jenom pozitiva to rozhodně nebudou.

Vesnické hospody

Zákaz kouření ve vesnických lokálech považují někteří lidé za další ránu po zavedení EET.

Nemusí to však být pravidlem. V Českých Heřmanicích mají obecní hospodu a pro kuřáky připravují překvapení. „Stavíme novou pergolu, ta bude sloužit především k posezení venku, ale zároveň jako zimní kuřárna. Rozhodně se chystáme respektovat zákon. Kouřit v hospodě nikdo nebude," řekl starosta obce na Orlickoústecku Pavel Eliáš.

Ten se také domnívá, že se lidé do hospod vrátí, nebojí se jejich zániku. Argument pro jeho slova je ten, že zákazníci nebudou obtěžováni cigaretovým kouřem, který je mnohdy nepříjemný i pro samotné kuřáky. „Byl jsem před pár lety v Irsku, kde je kouření omezeno. Neměl jsem pocit, že by tam hospody nefungovaly," přidal zkušenost Pavel Eliáš.

Právě zkušenosti ze zahraničí ukazují, že nikde nedošlo k rapidnímu zavírání restauračních zařízení a hospod.

Koncerty bez kouře

V hudebním klubu Kotelna v Litomyšli už si hudební produkce bez cigaret vyzkoušeli. Návštěvníci museli za svou dávkou nikotinu chodit ven, ale návštěvnost kvůli tomuto opatření neklesla. Jak to však bude fungovat do budoucna, a to zejména na tanečních akcích, provozovatelé klubu netuší. „Nový zákon pro nás problém není. Návštěvníci akcí budou chodit ven, kde pro ně budou připraveny popelníky," vyjádřil se provozovatel klubu Milan Lipavský.

Zároveň si je ale vědom toho, že popelníky nevyřeší problém s dalšími odpadky. Vše ukáže čas. Na rozdíl od jiných podniků nemusí řešit problém s hlasitými projevy hostů venku. Klub se totiž nachází v těsné blízkosti silnice I/35, která neutichá ani v nočních hodinách.

Zato v centru tento problém nastat může. „Nový zákon bude bezesporu přítěží pro strážníky. Problém s odpadky pár popelníků nevyřeší. Velkým problémem bude i to, aby hosté neodcházeli bez placení," míní barman Martin Vytlačil z Litomyšle. Jak má totiž obsluha vědět, zda dotyčný jde kouřit, nebo odchází? Stát se tak může, že hosté budou požádáni o placení při každém odchodu ven.

Jako největší problém se jeví hluk. Postávající hloučky s pitím v ruce mohou obtěžovat obzvlášť v létě. A nejen hlukem. Cigaretový kouř může stoupat k oknům obyvatel žijících v těsné blízkosti restaurací a barů. Problémem se můžou stát i odpadky.

Nečekají zhoršení

Na dodržováním zákazu kouření budou dohlížet zejména strážníci. Víkendy tak pro ně mohou být rušnější než obvykle. Stížnost na kouř a případný hluk zkrátka řešit musí. Například ti Vysokomýtští ale žádnou razii v prvních dnech rozhodně neplánují. „Samozřejmě o zákazu víme, ale v prvopočátku necháme nějaký čas na rozkoukání a budeme spíš reagovat na podněty občanů, návštěvníků či provozovatelů hospod," říká velitel mýtských strážníků Jaromír Antl.

Více práce si nepřipouští ani velitel strážníků ve Svitavách „Budeme reagovat na každé oznámení, jak to uděláme doposud. Po prokázání porušení zákona budeme vše řešit blokovou pokutou nebo případ podstoupíme správnímu orgánu. Nemyslím si však, že to bude nějak dramatické," řekl Rostislav Bednář.

Obdobná situace je i v Moravské Třebové. „Preventivní kontroly v hospodách běžně děláme o víkendech, zda se nenalévá mladistvým, takže k tomu přidáme zákaz kouření. Namátkově vybereme dvě, tři hospody a hlídka tam kontrolu udělá. V týdnu, kdy jsou v hospodách dva, tři zákazníci, se to bude řešit na oznámení. Maximálně se bude hlídat znečišťování veřejného prostranství, protože zákonodárci na to nepomysleli. Nic jiného s tím bohužel neuděláme," vysvětluje velitel moravskotřebovské městské police Radovan Zobač.

Jaké budou nakonec důsledky zákona, který by měl zlepšit zdraví obyvatel, ukáže tedy až čas.